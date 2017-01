„Drumul către relansarea pieţei imobiliare este, în continuare, lung”

Sectorul imobiliar din ţările din Europa Centrală şi de Est se va confrunta şi în acest an cu dificultăţi, în timp ce perspectivele pentru următorii ani sunt mai optimiste, arată un studiu publicat ieri de Urban Land Institute (ULI) şi PricewaterhouseCoopers (PwC). Întreaga regiune s-a confruntat cu un exod al capitalului străin, iar investiţiile străine vor rămâne probabil la un nivel scăzut şi în continuare, se arată în studiul „Emerging Trends in Real Estate Europe”. „În alte state din regiune, sectorul imobiliar a fost puternic afectat, valoarea proprietăţilor şi ratele de ocupare au scăzut puternic. Aceasta este, de asemenea, situaţia României, care a înregistrat un declin al preţurilor imobiliare, o scădere a tranzacţiilor, iar piaţa locală de abia începe să dea semne de dezgheţ”, a spus Brian Arnold, partener pe parte de consultanţă fiscală şi juridicã din cadrul PwC România. Studiul, care tratează tendinţele pieţelor imobiliare din Europa în 2010, arată că oraşele Munchen, Hamburg, Paris şi Londra sunt „promiţătoare pentru investiţii”. Celelalte pieţe incluse în „topul primelor zece” destinaţii de investiţii imobiliare din Europa sunt Viena, Milano, Istanbul, Berlin, Roma şi Frankfurt. Potrivit raportului, investitorii preferă în acest an clădirile de birouri din centrul oraşelor, străzile comerciale de top şi centrele comerciale, precum şi ansamblurile rezidenţiale. Interesante pentru investitori sunt şi sectoarele de nişă, respectiv căminele studenţeşti, depozitele proprii, azilele de bătrâni, clădirile sociale, clinicile medicale şi construcţiile de infrastructură. Studiul mai arată că sectorul imobiliar european va înregistra progrese în acest an, în condiţiile facilitării accesului la credit şi a stabilizării preţurilor proprietăţilor, însă „drumul către relansare este, în continuare, lung, iar recuperarea va fi foarte lentă”. „În acest an observăm un sentiment de optimism prudent. Investitorii imobiliari sunt în continuare temători şi se concentrează pe pieţele mai adânci şi mai lichide”, a declarat John Forbes, liderul grupului pentru sectorul imobiliar pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa din cadrul PwC. La realizarea studiului „Emerging Trends in Real Estate Europe” au fost chestionate peste 600 de autorităţi importante în domeniu, inclusiv investitori, dezvoltatori, finanţişti şi manageri de proprietăţi. Potrivit studiului, majoritatea respondenţilor susţin că este nevoie în continuare de prudenţă, ţinând cont de fragilitatea economiei europene, şomajul ridicat şi nivelul redus al consumului. Raportul mai menţionează problema nevoii masive de refinanţare a datoriilor în sectorul imobiliar, acestea ridicându-se la sute de miliarde de euro.