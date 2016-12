Drumul Constanţa - Năvodari, lărgit la patru benzi

LUCRĂRI În mai puţin de un an, turiştii care vor vizita zona de nord a litoralului vor avea parte de o surpriză plăcută. Vor putea călători de la Mamaia la Năvodari pe o stradă modernă. Acest lucru va fi posibil după ce autorităţile din Zona Metropolitană Constanţa (ZMC) vor finaliza lucrările de lărgire a Drumului Comunal 86, care face legătura dintre staţiunea Mamaia şi oraşul Năvodari. Potrivit reprezentantului ZMC Luiza Ţigmeanu, drumul, care măsoară 6,29 kilometri, va fi lăţit şi transformat într-un bulevard în adevăratul sens al cuvântului. “Acest proiect este unul dintre cele importante cuprinse în planul integrat de dezvoltare a Zonei Metropolitane, fiind, în acelaşi timp, şi unul dintre cele mai consistente din punct de vedere financiar. Valoarea lucrărilor se ridică la 57 milioane de lei, fonduri alocate de UE”, a spus, ieri, Luiza Ţigmeanu, într-o conferinţă de presă susţinută la Năvodari. Proiectul prevede ca între cele două localităţi să existe o şosea cu câte două benzi pe sens, piste pentru biciclete şi trotuare. „În plus, în dreptul taberei de copii vom amenaja o pasarelă pietonală, astfel încât cei care vin în vacanţă să fie protejaţi de şoferii neatenţi. În plus, de-a lungul drumului vor fi amenajate şapte sensuri giratorii, din care unul în zona Hanului Piraţilor“, a afirmat, la rândul lui, managerul de proiect, Adrian Constantin.

PROBLEME ŞI NEMULŢUMIRI Despre importanţa acestui drum a vorbit şi viceprimarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru, care a spus că, din punct de vedere procedural, proiectul s-a realizat anevoios, însă, datorită experienţei specialiştilor de la Zona Metropolitană, lucrările au început, într-un final, în primăvara acestui an. “Chiar şi acum avem mici probleme cu acest proiect, dar nu e nimic nerezolvabil. Spre exemplu, în locul unde ar trebui să construim pasarela pentru pietoni, la patru metri în pământ, am dat de rocă foarte dură. Va trebui să găsim o soluţie astfel încât să fixăm stâlpii de rezistenţă ai pasarelei. O altă problemă o avem cu cei care au pensiuni de-a lungul drumului. Ei au reclamat faptul că, din cauza lucrărilor, sunt obstrucţionate intrările în pensiuni. Şi în acest caz se vor găsi soluţii astfel încât toată lumea să fie mulţumită”, a subliniat Chelaru, care a punctat şi faptul că, odată lărgit drumul, şoferii nu vor mai rămâne blocaţi în trafic. “Lărgirea şoselei dintre Mamaia şi Năvodari are o importanţă naţională şi va avea un impact major pentru dezvoltarea zonei de nord a litoralului. Prin crearea culoarului rutier, turismul de nord trebuie să deţină supremaţia destinaţiilor turistice. Proiectul de lărgire a drumului Constanţa - Năvodari este primul implementat cu succes în acest an şi dă startul unui proces amplu de dezvoltare a oraşului”, a mai spus viceprimarul. În ceea ce priveşte termenul de finalizare, constructorul a dat asigurări că drumul va fi gata în toamna acestui an, deşi finalizarea lucărilor trebuie să aibă loc în luna mai a anului viitor.