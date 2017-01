Drumul Credința - Casicea, între Evul Mediu și epoca modernă

09:32:37 / 26 Ianuarie 2015

Si Constanta e varza !

Adelino, poate il informezi si pe seful tau , Mazare, marele sportiv fara performante, cum arata strazile si trotuarele din Constanta, mai ales cele de pe strada Tulcei si imprejurimi , unde s-au facut distrugeri in strada si trotuare mai ceva ca in Bosnia, gratie firmelor de doi bani care lucreaza in cel mai mare dispret fata de cetateni prin modul in care sapa tot felul de gropi , nu le semnalizeaza corespunzator, apoi le lasa cu lunile descoperite, dar la asa primar , asa firme, iar alegatorii merita ce au " semanat".