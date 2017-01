Drumul despărţirii de Mihai Cârciog

AMINTIRI. Pionierul presei democratice post-revoluţionare, Mihai Cârciog, a fost înmormântat, vineri, la Cimitirul Iancu Nou - Bălăneanu din Capitală. L-au condus pe ultimul drum zeci de rude şi prieteni, oameni cărora le-a fost mentor. Actuali sau foşti ziarişti, toţi spun că îi sunt recunoscători şi îşi amintesc cum Mihai Cârciog i-a îndrumat în anii 90. Mihai Cârciog a părăsit această lume la fel cum şi-a trăit viaţa întreagă, înconjurat de mai tinerii săi colegi cărora le-a fost mentor. Numai că, de data aceasta, nu le-a mai dat sfaturi zâmbind. Toţi au venit să-şi ia rămas bun de la el. Printre ei s-a aflat şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, care, minute în şir, a plâns alături de fiica cea mare a lui Mihai Cârciog. “Acum 20 de ani, în 1992, eu împreună cu Sorin Strutinsky şi Nicuşor Constantinescu am fost la nea Mihai şi i-am zis că am scos o revistă la Constanţa şi că nu mai putem să o scoatem, dar i-am zis că vrem să scoatem un cotidian şi i-am cerut ajutorul. S-a uitat la noi şi a zis: “Am încredere în voi şi o să scoatem ziarul împreună”. M-am gândit de multe ori ce aş face eu dacă ar veni la mine trei băieţi care să-mi propună acest lucru şi dacă aş avea încredere şi aş merge pe mâna lor. Nea Mihai a fost un om bun şi generos, de la care am învăţat multe”, a declarat Radu Mazăre. Fostul redactor-şef adjunct la “Evenimentul Zilei”, Sorin Roşca Stănescu, regretă faptul că Mihai Cârciog nu a putut fi alături de colectivul publicaţiei la petrecerea de 19 ani de la fondarea ziarului. “La întâlnirea de acum două săptămâni l-am invitat şi pe Mihai. Trebuia să meargă la medic şi nu a venit. Mi-a spus să transmit un mesaj colegilor, având în vedere situaţia în care se găseşte presa românească acum. Le-a transmis jurnaliştilor să aibă încredere în viitor şi să gândească pozitiv”, a declarat Sorin Roşca Stănescu.

REGRETE. Mihai Cârciog a fost condus pe ultimul drum şi de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, precum şi de preşedintele Consiliului de Administraţie al cotidianului Telegraf şi al Neptun TV, Sorin Strutinsky. “Este greu să vorbeşti despre Mihai Cârciog la înmormântarea lui. Probabil că ne vom trezi mai târziu şi ne vom da seama ce importanţă a avut acest om pentru presa democratică post-revoluţionară. Împreună cu Mihai Cârciog am făcut ziarul Telegraf, cel mai important cotidian din Dobrogea, şi Televiziunea Neptun. A fost mentorul nostru. Eu cred că a fost cel mai important pionier şi investitor al presei democratice din România. Fără Mihai Cârciog, democraţia din România este mai săracă. A fost un om modest, care a făcut lucruri măreţe. A trăit modest şi a plecat dintre noi tot modest. Este o mare pierdere pentru presa din România”, a declarat Constantinescu. “Spunea primarul Radu Mazăre că Mihai Cârciog ne-a dat bani. Nu ne-a dat bani, ne-a dat încrederea în faptul că singuri putem face ceva. Ştiam că putem apela la el oricând aveam nevoie. Mergeam acum pe aleea cimitirului şi o doamnă m-a întrebat: “Cine a murit?” Şi i-am zis Mihai Cârciog. I s-a părut cunoscut numele şi i-am zis că a fost fondatorul cotidianului Evenimentul Zilei. Atunci mi-a zis: “După numărul de coroane, a fost foarte iubit”. Da. Într-adevăr, a fost foarte iubit”, a declarat Sorin Strutinsky. Mihai Cârciog a murit la vârsta de 70 de ani, în urma unei intervenţii chirurgicale în Austria. O carte de vizită impresionantă cu care Mihai Cârciog va rămâne viu în amintirea multora. Dumnezeu să-l odihnească!