Drumul dintre Amzacea şi Pecineaga se asfaltează

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) execută numeroase lucrări de refacere a carosabilului pe drumurile judeţene şi comunale. Directorul RAJDP, Vasile Moldovanu, a declarat că, în prezent, angajaţii regiei lucrează la plombarea asfaltului în zonele unde este necesar acest lucru. „Avem în derulare două proiecte majore. Primul este drumul dintre Amzacea şi Pecineaga. Aici am preluat drumul de la nivel de piatră, l-am extins la şapte metri lăţime şi trebuie să îl aducem pînă la covor asfaltic. Lucrarea este una de durată. Cei 11 kilometri de drum urmează a fi finalizaţi anul viitor. Pînă în prezent am finalizat patru kilometri din acest drum“, a declarat Vasile Moldovanu. El a precizat că un alt proiect în care este implicată regia se referă la drumul comunal Tuzla-Costineşti-23 August. „Am fost solicitaţi de mai multe comune să refacem drumurile pe care le au în administrare. La Tuzla am preluat drumul de la nivel de pămînt şi trebuie să îl aducem la nivel de asfalt. Valoarea proiectului este de 3 milioane lei, banii provenind de la cele trei consilii locale pe teritoriul cărora trece artera rutieră“, a adăugat directorul RAJDP. Moldovanu a afirmat că, pe lîngă lucrările din judeţ, angajaţii Regiei lucrează şi în municipiul Constanţa, pentru refacerea carosabilului în urma intervenţiilor la reţelele de utilităţi făcute de RAJA SA.