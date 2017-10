Drumul expres Constanța - Tulcea, îngropat de ALDE?!

Faptul că cele mai multe funcții publice sunt politice nu e nicio surpriză! Problema intervine atunci când cei care ocupă posturile plătite din banii românilor sunt slab pregătiți ori nu au nicio legătură cu domeniul. În această oală am putea s-o includem și pe Maria-Magdalena Grigore, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care a susținut joi, 5 octombrie, o conferință de presă la sediul ALDE. Întrebată care mai e stadiul proiectului drumului expres ce ar trebui să lege Constanţa de Tulcea, iar apoi Brăila şi Galaţi, doamna Grigore a părut că o întrebăm câți ani lumină are galaxia noastră sau ce ingredient secret se pune în mâncarea astronauţilor. „(Pauză)... Daaaa.... Nu știu. O să verific. Avem un plan de acțiuni pe care îl vom implementa. Dacă face parte din Master Planul pe Transporturi, o să fie realizat“, a fost declarația secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Maria-Magdalena Grigore, care, teoretic, dar și practic, ar fi trebuit să știe tot ceea ce mișcă în țara asta în ceea ce privește sectorul de transporturi. Noi nu am întrebat-o pe Maria-Magdalena Grigore de un proiect de la Ministerul Sănătății, ci de unul de la Ministerul Transporturilor, unde ea este angajată, fiind trimisă de șeful său de partid, Călin Popescu-Tăriceanu, să revoluționeze, împreună cu social democratul Răzvan Cuc (ministrul Transporturilor), acest sector bătut de soartă.

Dacă doamna secretar de stat nu știe, cotidianul „Telegraf“ o informează că drumul expres, care să lege Constanţa de Tulcea, face parte din Master Planul General de Transport, document fără de care România nu poate obţine fonduri europene pentru acest sector, și mizează pe construcţia unei reţele extinse de drumuri expres în detrimentul autostrăzilor. Autoritățile de la București discută despre posibilitatea acestei șosele expres de mai bine de şapte ani. Ideea punerii în practică a unui astfel de proiect a plecat de la autorităţile judeţului Constanţa, care au spus că această şosea, care va avea regim de autostradă, trebuie construită cât mai reprede pentru a lega litoralul românesc de Delta Dunării, oferind totodată posibilitatea locuitorilor din nord-estul ţării să ajungă mai uşor pe litoral. Pentru a se asigura că Guvernul face demersurile necesare realizării drumului, în urmă cu trei ani, consiliile judeţene din Constanţa, Tulcea, Brăila şi Galaţi au trimis la Ministerul Transporturilor un memorandum prin care au solicitat includerea acestui proiect în strategia de dezvoltare a reţelei căilor rutiere. În adresă, semnatarii s-au referit la avantajele realizării acestui proiect regional, în sensul punerii în valoare a potenţialului şi resurselor naturale ale regiunii de sud-est, fiind totodată o oportunitate de conectare la coridoarele importante de transport rutier şi naval. „Astfel, întreaga regiune de sud-est a României este o zonă cu un potenţial de trafic ridicat, atât pentru mărfuri, cât şi pentru persoane”, se spune în adresa consiliilor judeţene. În fundamentarea proiectului au fost luate în calcul şi oportunităţile de racordare a regiunii la Coridorul 9 Pan-European şi Autostrada A2. „Prin realizarea drumului expres Constanţa - Tulcea - Galaţi se asigură, astfel, accesul rapid la obiectivele turistice şi economice ale regiunii şi se deschide drumul către sudul Europei, respectiv Bulgaria, Turcia, Grecia, precum şi către Europa de nord-est, respectiv Ucraina, Moldova, Rusia şi Belarus”, se mai arată în adresa transmisă la Ministerul Transporturilor.

DRUM STRATEGIC

În 2014, proiectul se afla în faza întocmirii studiului de fezabilitate. “Cam în doi ani cred că va începe execuţia lucrărilor. Acest drum expres este ca o autostradă cu mai puţine dotări, iar toate localităţile tranzitate au centuri ocolitoare. Un lucru este cert: se face”, afirma, la vremea respectivă, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu. La rândul său, fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) Cristian Darie spunea că amenajarea acestui drum expres este extrem de importantă deoarece ar contribui la dezvoltarea economiei şi turismului. „Degeaba avem noi unităţi economice importante dacă nu avem infrastructură rutieră. Cert este că, fără autostrăzi şi şosele, România nu se poate dezvolta. Închipuiţi-vă ce ar însemna acest drum rapid pentru litoral. Mii de turişti din Moldova, dar şi din Ucraina ar putea ajunge mult mai uşor la noi, iar cei din sud ar avea o cale de acces mai uşoară spre Deltă”, a afirma Darie. El a adăugat că ideea construirii drumului expres Constanţa - Tulcea - Brăila - Galaţi a plecat de la fostul preşedinte al CJC Nicuşor Constantinescu, dar până acum nu s-au găsit banii necesari. Din păcate, nici la zece ani de la lansarea acestei idei, autoritățile de la București nu au demarat lucrările la șosea.