Drumul grapefruit-urilor - spre incinerare! Nu spre storcătoare...

Parcă e un făcut, ar spune mulţi. An de an se întâmplă câte o „nenorocire” pe piaţa alimentară. Numeroase analize întreprinse de experţi în domeniu tot depistează substanţe periculoase pentru organismul uman în diferite alimente. Nu de mult, castraveţii au fost „puşi la zid”. Mulţi n-au mai înghiţit, o bună perioadă de timp, nici măcar o bucăţică de castravete, leguma cu numeroase vitamine, recomandată cu ardoare de medici. Acum a venit rândul grapefruit-ului, fructul minune în curele de slăbire, nemaipomenit pentru prevenirea afecţiunilor sezonului rece datorită compoziţiei de vitamina C din belşug, şi nu numai. Analizele de laborator au arătat o concentraţie dublă de pesticide în grapefruit-ul din Turcia. Aşa se face că s-a declarat alertă rapidă şi pentru veterinari, dar şi pentru consumatorii de fructe. Veterinarii şi-au făcut treaba rapid şi au luat la control toate transporturile de fructe şi legume din Turcia, retrăgând ce a mai rămas pe piaţă, drumul grapefruit-urilor fiind spre... incinerare, în niciun caz spre storcătoarele de fructe.

S-AU MÂNCAT CÂTEVA KG DE GRAPEFRUIT CU PESTICIDE Potrivit directorului executiv al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa, dr. Geronimo Brănescu, în urma verificărilor de vineri, la Constanţa („Metro”) au mai fost depistate 161,5 kilograme de fructe cu o concentraţie mult prea mare de pesticide. Problema este că totalul fructelor... necomestibile a fost de 189,2 kilograme, fapt ce rezultă că aproape 28 de kg au fost mâncate. Acţiunile de inspecţie şi control ale DSVSA continuă.