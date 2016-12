Drumul Mătăsii, „șifonat“ de români

CE ȘI CUM Prima chestie care-mi sare-n ochi - surprinzător, de altfel, având în vedere lumina chioară din sala de conferințe - este mesajul afișat pe banner-ul evenimentului - „Constanta, gateway to Europe“. În traducere liberă și citându-l aici pe al nostru Mihai Daraban, acum președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, Constanța e poartă de intrare în Europa. Da, este. Și o să tot fie până se schimbă relieful, n-ai ce să faci. Poți doar să eficientizezi fluxul de mărfuri prin această poartă. Pentru că acum, dat fiind că suntem totuși în România, lucrurile nu merg chiar tip-top. „Pleacă uneori vagoane goale din port“, spune cineva de la CFR Marfă. Lumea din sală aprobă. Sunt oficiali din transporturi din Georgia, Moldova, Azerbaidjan și România, reuniți ca să semneze un acord multilateral de dezvoltare a traficului de mărfuri între Europa și Asia. Cum? Prin investiții, evident. Vorba englezului - „You gotta spend money to make money“. Administratorii operatorului portuar Romcargo Maritim Constanța vor să dezvolte capacitatea intermodală a terminalelor. Transportul de gen nu-i un mare mister - ai un tip standard de container, care-i mutat de pe un mijloc de transport pe altul (vapor, tren, feribot, TIR etc.), fără a mai descărca și încărca marfa. Pe ruta China - România, containerele petrec astfel între 18 și 20 de zile, față de 45 în trecut. Iar din Iran în România, drumul durează 10 - 12 zile (de la 25 - 30). E doar un exemplu.

NOMAZI ȘI VIKINGI Vechiul Drum al Mătăsii se numește acum TRACECA și e mai eficient ca niciodată, mai ales că a „reușit“ să ocolească toate țările cărora Vestul le-a impus sancțiuni. Din Asia Centrală până-n inima Europei, drumul e liber. Dar poate fi optimizat. Liniile noi de containere nu au legătură directă între porturile Batumi & Poti (Georgia) și Constanța, traficul fiind deviat prin Istanbul. O linie directă între porturi ar dinamiza traficul. Și oficialii Căilor Ferate Azere sunt de aceeași părere. Ei ar vrea o nouă cale ferată între Baku, Tbilisi și Kars, care să scurteze tranzitul spre Turcia. Au investit 22 miliarde dolari în infrastructura feroviară, în ultimii zece ani. Și vor să mai investească și să se alăture tuturor rutelor internaționale de transport cu nume feng-shui - NOMAD Train, Viking Train, INTSC și SW Corridor. Într-un fel, toate-s parte a TRACECA, la care au aderat 13 state, iar altele caută intrare - Afganistan, Pakistan, Turkmenistan. Și poate că te întrebi ce face România, care, culmea, a dat secretarul general al Drumului Mătăsii v2. Potrivit oficialului Ministerului Transporturilor, Maria Magdalena Grigore, nu se face nimic, ci se va face! Și nu orice, ci „o analiză internă, din care să rezulte un memorandum, pe baza căruia se va dezvolta o strategie de viitor“. Oh yeah!