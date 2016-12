Drumul Năvodari - Lumina - Ovidiu, lărgit şi modernizat

03:22:34 / 22 Iulie 2014

treziti-va

fratilor terminati in gura masii de treaba o-data pentru totdeauna cacatu ala de drum comunal ca zici ca e m-ai rau ca in anii 70 cand s-a inventat asfaltu in dreptul lizierei este un crater de 10 m2 si nu il vede nimeni este m-ai rau decat drumul oaselor draq !