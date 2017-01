„Drumul robilor”, versuri la graniţa dintre legendă şi adevăr

Cititorii de poezie de la malul mării au la dispoziţie un volum abia ieşit de sub tipar, cu versuri pline de sensibilitate, în spatele cărora se ascund gîndurile, bucuriile şi suferinţele scriitorului şi ziaristului constănţean Iosif Şerb. Intitulată „Drumul robilor”, cartea va fi citită cu plăcere de orice pasionat al versurilor, cuprinzînd poeme emoţionante, în care predomină dragostea, dar şi temele sociale şi religia. Este cea de-a şasea apariţie editorială semnată Iosif Şerb, după volumele de versuri „Vremea sărutului”, „O secundă de iubire”, „Salut mileniul III” şi după cele două lucrări de proză, „Nebun din dragoste” şi „Parola”.

Titlul celei mai noi cărţi, „Drumul robilor”, este o metaforă care face trimitere la copilăria autorului, aflată la graniţa dintre legendă şi adevăr. Impresionat de natură, Iosif Şerb, la vîrsta copilăriei, obişnuia să îi ceară mamei sale să îi explice „ce anume sînt urmele de pe... lună”, iar aceasta îi spunea că ceea ce vede este „drumul robilor”. Îmbinînd povestea cu situaţia socială a vremii, Iosif Şerb a dat un titlu deosebit de sugesiv unui volum de excepţie, cu versuri scrise pe parcursul unui an. „Toate gîndurile mele, suferinţele şi bucuriile le-am aşternut pe hîrtie. Nu voi renunţa. Voi merge pînă la capăt, pe drumul sinuos al robilor”, mărturiseşte poetul. „Renunţasem să mai scriu versuri. Ajung cîteva volume – mi-am zis, la îndemnul unor prieteni. Lumea caută altceva prin librării şi biblioteci! Pe neştiute însă, am strîns un nou volum pe care îl dăruiesc cu plăcere celor ce sînt împămînteniţi ai genului. Gata! Acum scriu proză. Am în lucru mai multe volume, printre care Patima, Cartier, Viaţa jurnalistului rural şi altele. Ne întîlnim de acum în volumele mele de proză”, mai spune scriitorul.

Volumul de versuri „Drumul robilor” a apărut la editura „Nelinişti Metafizice”.