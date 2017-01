Drumul spre SuperBowl XLI

Sezonul regulat din campionatul profesionist de fotbal american a luat sfîrşit chiar în ultima zi a anului 2006, campioana din regular season fiind San Diego Chargers. O campioană mai puţin aşteptată, la startul sezonului (în august) formaţia californiană nefiind cotată cu prea mari şanse nici măcar la calificarea în play-off! A dezamăgit, în schimb, campioana en titre a NFL, Pittsburgh Steleers, care a ratat play-off-ul chiar cu 2 etape înante de finalul sezonului! Prima etapă a play-off-ului s-a disputat în week-end-ul recent încheiat, gazdele (echipele mai bine clasate în regular season) impunîndu-se pe linie. Iată rezultaele înregistrate: Indianapolis Colts - Kansas City Chiefs 23-8 (AFC); Seattle Seahawks - Dallas Cowboys 21-20 (NFC); New England Patriots - New York Jets 37-16 (AFC); Philadelphia Eagles - New York Giants 23-20 (NFC). Cel mai dramatic meci a fost cel din Seattle, acolo unde Dallas (cea mai titrată echipă din NFL) a ratat victoria din cauza unei erori de recepţie la ultima fază a meciului - un field-goal (lovitură de 3p) care - de obicei - se transformă fără probleme! La sfîrşitul acestei săptămîni are loc cea de-a doua etapă a play-off-ului în care intră în arenă şi echipele exceptate de la primul tur - cele mai bine 2 clasate din fiecare conferinţă. Iată programul partidelor - sîmbătă: Baltimore Ravens - Indianapolis Colts (AFC); New Orleans Saints - Philadelphia Eagles (NFC); duminică: Chicago Bears - Seattle Seahawks (NFC); San Diego Chargers - New England Patriots (AFC).