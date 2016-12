Drumuri mai bune spre Moşneni

Cu bunăvoinţa guvernanţilor, cei care vor parcurge în curând sectorul de drum dintre localităţile 23 August şi Moşneni vor avea parte de un drum lin, fără a mai fi nevoiţi să facă slalom printre gropi. Primarul comunei 23 August, Mugur Mitrana, spune că, zilele trecute, a avut loc licitaţia pentru reabilitarea Drumului Comunal 5, care face legătura între cele două localităţi. Lucrările de reabilitare a sectorului de drum urmează să înceapă undeva în toamna acestui an. „Vorbim despre reabilitarea covorului asfaltic pentru şapte km de drum şi despre asfaltarea altor 600 de metri de drum care, în prezent, este pietruit. Proiectul cuprinde şi realizarea de rigole pentru preluarea apelor pluviale şi amenajarea de podeţe“, a declarat Mitrana. Primarul a explicat că proiectul va fi finanţat prin Hotărârea de Guvern 577/1996 şi că are o valoare de cinci milioane de lei. Firma contractată are termen până în septembrie 2013 să finalizeze lucrările. (I.H.)