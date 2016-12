Drumuri pietruite în procent de 80%

80% dintre drumurile din comuna Chirnogeni vor fi pietruite în toamna acestui an, după ce administraţia locală va finaliza pietruirea a încă 7,5 km de drumuri în comună. Primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta, spune că pietruirea celor 7,5 km din acest an reprezintă o continuare a programului Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) de pietruire şi asfaltare a drumurilor de pământ din satele constănţene. „Anul acesta am început cu pietruirea în luna iunie, iar acum mai avem de modernizat încă aprox. patru km, jumătate fiind deja finalizaţi“, a declarat Manta. El a mai spus că, la final, satul Plopeni va avea încă trei km de drumuri pietruite, iar Chirnogeniul, încă 4,5 km. Pentru toate lucrările au fost alocaţi 1,4 milioane de lei. „Sperăm ca anul viitor să continuăm cu pietruirea drumurilor, iar după ce terminăm această etapă să începem să şi asfaltăm“, a mai spus Manta.