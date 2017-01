Drumurile din comuna Ion Corvin vor fi reabilitate în totalitate

Unitatea şcolară din satul Viile, comuna Ion Corvin, a fost dotată, de curînd, cu centrală termică. Potrivit afirmaţiilor primarului comunei, Marcela Rădulescu, valoarea totală a proiectului a fost de 900 de milioane de lei, din care Consiliul Local Ion Corvin a contribuit cu jumătate din sumă, cealaltă jumătate fiind asigurată de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Marcela Rădulescu a mai spus că investiţiile la această şcoală vor continua cu schimbarea ferestrelor existente cu unele din termopan şi cu reabilitarea tavanelor, acestea aflîndu-se într-o stare avansată de degradare. “Ne-a fost alocată pentru această lucrare suma de două miliarde de lei din partea CJC, dar, în funcţie de valoarea lucrării, poate ne vor mai rămîne ceva bani şi pentru grădiniţele din comună, unde, de asemenea, sînt necesare o serie de lucrări“, a declarat Marcela Rădulescu. Un alt proiect al administraţiei locale din Ion Corvin, care vizează pietruirea şi asfaltarea drumurilor de pe raza comunei, va beneficia de fonduri structurale. Potrivit afirmaţiilor primarului, proiectul are o valoare totală de 64 de miliarde de lei şi are ca obiectiv pietruirea şi asfaltarea a 18 km de drum. “Sînt luate în calcul pentru acest proiect toate străzile şi străduţele din satele comunei. Unele dintre localităţi au cîteva străzi asfaltate. Spre exemplu, la Rariştea, am pietruit anul trecut o parte dintre străzi, iar acum o vom asfalta. Proiectul a fost aprobat şi am început deja să primim banii pentru studiul de fezabilitate şi pentru proiect, astfel că, în primăvară, vom începe lucrările“, a mai spus Rădulescu. Primarul a adăugat că administraţia locală se ocupă în prezent şi de efectuarea unor proiecte pentru alimentarea cu apă în sistem centralizat a satului Crîngu şi pentru reabilitarea şi extinderea sistemului de apă potabilă la Rariştea. De asemenea, printre proiectele care au ca scop principal dezvoltarea infrastructurii în localitate prin atragerea de fonduri structurale se numără şi realizarea unui sistem de canalizare în toată comuna. “Noi vom face proiectul pentru toată comuna şi dacă va fi considerat viabil, încet, încet, îl vom pune în practică“, a mai spus Marcela Rădulescu.