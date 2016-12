Drumurile judeţene, circulabile

Constănţenii din zona de centru a judeţului au avut parte, sâmbătă seara, de o premieră în materie de fenomene meteorologice. „Mai mulţi locuitori din zona Medgidia şi localităţile limitrofe au declarat, sâmbătă noapte, când utilajele Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa au intervenit pentru înlăturarea zăpezii de pe carosabil, că ploaia şi lapoviţa s-au transformat în furtuni de zăpadă cu tunete şi fulgere. Oamenii au spus că aşa ceva nu au văzut de când sunt”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. În acest an, ninsoarea nu i-a mai prins în offsaid pe drumari, care s-au prezentat imediat la datorie, ci pe poliţişti, care au uitat că trebuie să oprească maşinile să se aventureze pe drumurile unde pot rămâne blocaţi. Şi uite aşa, unii constănţeni cu spirit de aventură s-au gândit că nu ar fi rău să dea de lucru drumarilor şi s-au aventurat în zone unde viscolul s-a dovedit a fi mai puternic. „Consiliul Judeţean Constanţa şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa au adoptat un plan de măsuri în care sunt incluse nivelurile de intervenţie, din Normativul Autorităţii Naţionale a Drumurilor din 2005, şi obligaţiile fiecăruia pe perioada iernii. La punctul nr. 5 al planului de măsuri se precizează că poliţiştii trebuie să interzică accesul autovehiculelor pe drumurile expuse riscului. Nici sâmbătă seară şi nici duminică nu am văzut vreun poliţist în zona de centru a judeţului unde situaţia a fost ceva mai gravă. În ceea ce priveşte nivelurile de intervenţie, în cadrul programului de măsuri la nivelul 2, unde sunt incluse DJ 222, DJ 222F, DJ 223, DJ 224, DJ 226, DJ 228, etc, Regia trebuie să intervină cu utilajele de deszăpezire în 24 de ore de la terminarea viscolului şi a ninsorii pentru degajarea unei benzi de circulaţie. La nivelul 3 de intervenţie, unde sunt incluse DJ 223A, DJ 223B, DJ 307, DJ 393, DJ 396, etc, Regia trebuie să intervină în 48 de ore de la terminarea viscolului şi ninsorii”, a spus Gâmbuţeanu.

CONDUCEREA RAJDP APRECIAZĂ CĂ PERDELELE FORESTIERE PLANTATE ÎN ULTIMII ANI AU ÎNCEPUT DEJA SĂ ÎŞI FACĂ SIMŢITĂ PREZENŢA. SECTOARELE DE DRUM ÎN APROPIEREA CĂRORA AU FOST PLANTATE AU FOST MULT MAI PUŢIN ACOPERITE CU ZĂPADĂ DECÂT CELE NEPROTEJATE

Revenind la fenomenele meteorologice de sâmbătă, angajaţii RAJDP au intervenit pe toate drumurile judeţene cu probleme. „În urma solicitărilor, angajaţii Regiei au intervenit sâmbătă seară pentru deblocarea a patru ambulanţe în zonele Răzoare, Nazarcea, Corbu şi Cogealac. Ambulanţele au ajuns în cele mai bune condiţii la unităţile sanitare, cu pacienţii pe care îi transportau. De asemenea, tot sâmbătă noapte, RAJDP a mai avut alte 10 intervenţii de deblocare a maşinilor. În prezent se intervine pe toate drumurile judeţene, după înlăturarea zăpezii fiind împrăştiat material antiderapant. Utilajele RAJDP sunt pregătite în orice moment să intervină acolo unde situaţia o cere. Facem un apel la locuitorii judeţului Constanţa să nu se aventureze pe drumurile judeţene fără a fi pregătiţi. Pe toate drumurile judeţene se circulă în condiţii de iarnă”, a precizat Gâmbuţeanu.