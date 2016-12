Drumurile judeţene, deblocate

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) a reuşit deblocarea tuturor drumurilor judeţene, după mai bine de 36 de ore de lupte cu nămeţii. Dacă luni, la nivelul judeţului Constanţa, mai multe tronsoane ale unor drumuri judeţene erau blocate, ieri, această problemă a fost rezolvată. „Utilajele şi angajaţii Regiei au lucrat non stop la deblocarea drumurilor judeţene. Am întâmpinat serioase probleme din cauza viscolului. În prezent, pe toate drumurile judeţene se circulă în condiţii de iarnă. Am acţionat atât pentru deszăpezirea drumurilor, cât şi cu material antiderapant. De asemenea, continuăm lucrările de curăţare a drumurilor comunale, în localităţile unde am fost solicitaţi”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. La nivelul municipiului Constanţa, utilajele Primăriei continuă să menţină circulabile principalele artere. Comandamentul de iarnă al Primăriei Constanţa solicită proprietarilor de imobile să îndepărteze ţurţurii şi stratul gros de zăpadă de pe acoperişurile clădirilor. “Temperaturile au început să scadă şi există un real pericol de accidente dacă zăpada şi ţurţurii nu sunt îndepărtaţi”, a declarat directorul Direcţiei Corp Control din cadrul Primăriei Constanţa, Ionuţ Pripişi.