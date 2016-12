DSJ şi CS Farul Constanţa vor prezenta bilanţul anului sportiv 2008

Vineri, la Hotelul “Ibis” va avea loc un moment de referinţă pentru sportul constănţean, Direcţia pentru Sport a Judeţului şi Clubul Sportiv Farul Constanţa urmînd să prezinte bilanţul anului sportiv 2008. În prezenţa doamnei ministru, Monica Iacob-Ridzi, a secretarului de stat al MTS, Octavian Bellu, a consilierului prezidenţial Mariana Bitang, dar şi a reprezentanţilor autorităţilor locale şi a cluburilor sportive constănţene, vor fi prezentate rezultatele înregistrate de sportivii constănţeni la competiţiile interne şi internaţionale. Nu vor lipsi nici momentele emoţionante, cînd vor fi premiate fostele glorii ale sportului constănţean (Carmen Marinescu - fostă componentă a lotului naţional de volei şi a Clubului Farul, Traian Petcu - atletism, Veronica Negrean - atletism, Lucian Borcescu - atletism şi Paul Lazăr - atletism), dar şi Omer Ismet Axeit - profesor în cadrul Grupului Şcolar din Cobadin, considerat un model în rîndul profesorilor de educaţie fizică. „Se vor afla alături de noi şi două sportive care au obţinut rezultate deosebite în ultima perioadă. Este vorba de Nicoleta Grasu şi Anca Heltne, care cred că este bine să participe la această şedinţă, dar şi Răzvan Florea, care nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare”, a completat Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul arătîndu-se mulţumit de rezultatele înregistrate în 2008. „Este un bilanţ pozitiv aş zice eu. În afară de Jocurile Olimpice, unde nu am luat medalie, dar totuşi trei sportivi au ajuns în fazele superioare, cred că rezultatele au fost bune. Sper ca anul acesta să continuăm aşa cum l-am început şi cred că pentru Anca Heltne, Nicoleta Grasu şi Ionuţ Gheorghe va fi un an al revanşei”, a mărturisit Floroiu.

Elena Frîncu, impresionată de proiectul lui Hagi

Prezentă luni la conferinţa de presă organizată de Gheorghe Hagi cu ocazia lansării Academiei de Fotbal, Elena Frîncu s-a arătat încîntată de proiect, dar mai ales de strategia prezentată de “Rege”: „Am fost uimită de modul de organizare. A fost un eveniment foarte mediatizat. Bravo lui Hagi, căruia îi mulţumim pentru că în Constanţa doar doi mari sportivi au învestit în sport, Gheorghe Hagi şi Cornel Idu, un handbalist care a investit în tenis. Mă refer la bazele sportive. Mă bucur foarte mult că a ales să investească la Constanţa şi cred în acest proiect. Dacă a reuşit ca într-un an de criză să atragă atît de mulţi de sponsori vă daţi seama că este un proiect de mare succes”.