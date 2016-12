DSK cere închiderea procedurii civile de la New York

Fostul şef al FMI, Dominique Strauss-Kahn, spune că procesul civil care îl vizează, pentru că ar fi agresat sexual o cameristă din New York, ar trebui închis, pentru că avea imunitate diplomatică în momentul producerii presupuselor fapte. Avocaţii săi susţin că DSK şi-a păstrat imunitatea diplomatică, în calitate de oficial internaţional, din momentul demisiei sale, în luna mai şi până la întoarcerea în Franţa. Fostul director FMI s-a întors la Paris, în 4 septembrie, după ce procurorii din New York au renunţat la dosarul penal care-l viza. În Franţa, el este acuzat de agresarea sexuală a unei scriitoare, Tristane Banon.

Nafissatou Diallo, camerista care îl acuză pe fostul director al FMI că a agresat-o sexual în 14 mai 2011, a deschis, în august, un proces civil la New York, cerând despăgubiri nespecificate. Pe de altă parte, avocaţii lui Strauss-Kahn au afirmat că ”acuzaţiile presupusei victime au afectat activitatea FMI într-o perioadă de criză financiară şi instabilitate mondială”. Un judecător din New York a închis, la sfârşitul lunii august, cazul de agresiune sexuală împotriva fostului director FMI, după ce procurorii au pus sub semnul întrebării credibilitatea cameristei. Într-o scrisoare trimisă avocaţilor lui DSK, procurorii au spus că presupusa victimă a minţit despre trecutul ei în cererea de azil în SUA şi despre ce s-a întâmplat imediat după presupusul atac din hotel.