DTZ: „Trăim în locuinţe care trebuie dărâmate”

Tranzacţiile imobiliare ar putea creşte în 2013, străinii având mai mare încredere în piaţa românească decât cei autohtoni, spune oficialul DTZ Echinox, Cristian Ustinescu. „În primele trei luni ale anului, valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 110 milioane euro, în urcare cu 2% faţă de trimestrul anterior. În plus, dinamica bună a discuţiilor pe care le avem cu investitorii ne face să spunem că, până la finele anului, vom avea tranzacţii comerciale de circa 400 milioane euro”, explică Ustinescu. În 2012, valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 300 milioane euro. În opinia sa, restructurarea băncilor din Cipru influenţează pozitiv investiţiile din România: „Avem discuţii cu mai multe bănci private, care vor plasamente alternative pentru clienţii lor. Problema este una de încredere, mai ales din partea jucătorilor români. Am clienţi care preferă să cumpere proiecte în Frankfurt, decât în Bucureşti. Alţii vor să-şi restrângă activitatea din România şi să se mute în străinătate, unde găsesc costuri mai mici la utilităţi”. Ustinescu apreciază că şi segmentul rezidenţial autohton oferă oportunităţi, în ciuda unui obstacol uriaş - apartamentele vechi: „Trăim în locuinţe care trebuie demolate şi pentru care se face doar spoială prin programe de reabilitare. Piaţa are nevoie de apartamente gândite să răspundă nevoilor beneficiarilor, nu de terase de zeci de metri pătraţi”.