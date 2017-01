Dublă aniversare cu Zdob și Zdub și Popa Sapka

Clubul Doors aniversează, la sfârșitul acestei săptămâni, nouă ani de la inaugurare și trei ani de la stabilirea în sediul nou de lângă gară. Cu această ocazie, organizatorii găzduiesc două evenimente aniversare, cu super-distracție și concerte. Astfel, vineri seară, de la ora 22.00, vor cânta în club Popa Sapka și K-lu, intrarea fiind liberă. De asemenea, clubul Doors păstrează tradiția aniversărilor cu concert Zdob și Zdub, astfel că sâmbătă seară, de la ora 22.00, moldovenii vor urca pe scena clubului, iar prețul unui bilet la acest eveniment este de 40 de lei.

Trupa de rock balcanic Popa Sapka are un stil original și cântă în cinci limbi, având un succes amețitor peste hotare. Melodiile grupului sunt apreciate tot mai mult în țări precum Bulgaria, Ungaria, Anglia, Germania, Austria, Croația, Macedonia, Slovenia. Trupa a cântat deja pe scenele cluburilor din aceste țări sau ale diverselor festivaluri, bucurându-se de un succes răsunător.

Etno-rockerii de la Zdob şi Zdub oferă show-uri spectaculoase încă de la jumătatea anilor '90, folosind un mix inedit de hardcore, hip-hop, jungle şi punk. Trupa a concertat în peste 20 de ţări, pe unele dintre cele mai cunoscute scene ale Europei, iar de-a lungul timpului, a cântat în deschiderea unor formaţii de renume, precum: Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Rage Against the Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin' Criminals şi altele. La Eurovision 2005, formaţia a ocupat locul al şaselea, reprezentând Moldova, şi a fost nominalizată la premiile MTV Europe. Pentru a adăuga autenticitate sound-ului ei, trupa Zdob şi Zdub a înregistrat unele piese şi a cântat live cu interpreţi de folclor din România, Republica Moldova şi Rusia.