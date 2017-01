Dublă confruntare Hănescu - Troicki în debutul lui 2009

După mai bine de o lună şi jumătate de pauză, circuitele ATP şi WTA îşi reintră în drepturi. După un prim turneu demonstrativ, desfăşurat la Abu Dhabi, în care britanicul Andy Murray a făcut legea (printre victimele scoţianului s-au numărat Roger Federer şi Rafael Nadal, Murray fiind recompensat cu 250.000 de euro), în această sptămînă au loc primele turnee oficiale, pe puncte. Circuitul feminin îşi derulează în această săptămînă turnee la Brisbane (Australia, 220.000 de dolari) şi Auckland (Noua Zeelandă, 220.000 de dolari), unde România este reprezentată în ambele competiţii. La Brisbane a evoluat deja Monica Niculescu (48 WTA), care a fost învinsă de la prima apariţie de bulgăroaica Ţvetana Pironkova (44 WTA), scor 7-6, 4-6, 4-6. Niculescu va primi un punct WTA şi 1.725 de dolari. În turneul de dublu, Monica Niculescu face cuplu cu rusoaica Alisa Kleibanova, alături de care va juca în primul tur împotriva surorilor ucrainene Alona şi Katerina Bondarenko (fav. nr. 2). La Auckland participă Edina Gallovits, care în turneul de simplu o va înfrunta pe franţuzoaica Aravane Rezai. În turneul de dublu, Gallovits şi cehoaica Eva Hrdinova evoluează în runda inaugurală contra neo-zeelandezelor S. Lee / K. Vano.

Circuitul masculin programează în această săptămînă întreceri la Doha (Qatar, 1.110,250 dolari), Brisbane (Australia, 484,750 dolari) şi Chennai (India, 450,000 dolari). România este reprezentată doar în Qatar de Victor Hănescu (48 ATP), care în debutul acestui an are parte de o dublă confruntare cu sîrbul Viktor Troicki (56 ATP), cei doi urmînd să se întîlnească atît la simplu, cît şi la dublu. Partenerul lui Hănescu de la dublu este americanul James Cerretani, în vreme ce Troicki face pereche cu italianul Andreas Seppi.

Safin, cu vînătăi la ochi la Cupa Hopman

A 21-a ediţie a Cupei Hopman a pornit la drum în weekend-ul precedent. S-au jucat doar două confruntări, ambele în Grupa B, Franţa şi Rusia fiind primele învingătoare. Franţa a dispus cu 3-0 de Taiwan (Cornet - Hsieh 6-4, 6-4; Simon - Lu 6-3, 7-6; Cornet/Simon - Hsieh/Lu 6-4, 7-6), iar Rusia a trecut cu 2-1 de Italia (Safina - Pennetta 7-5, 6-3; Safin - Bolelli 7-6, 6-4; Pennetta/Bolelli - Safina/Safin 5-7, 6-4, 7-6). Fostul nr. 1 mondial, Marat Safin, s-a prezentat pe teren cu vînătăi din cauza unei altercaţii care a avut loc la Moscova, înainte de sosirea sa la Perth. Safin a precizat după victoria în compania lui Bolelli că a cîştigat şi bătaia în care a fost implicat: “Am intrat în bucluc în Moscova. Este OK, pot să supravieţuiesc. Au fost doar cîteva mici probleme, am fost în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Da, am cîştigat lupta. Sînt bine, sînt OK”. Directorul turneului, Paul McNamee, a menţionat că Safin a avut nevoie de un doctor şi timp pentru a se antrena după ce a ajuns la Perth: “Nu ştiam de ce vine aşa tîrziu, de ce a cerut să joace cu o zi mai tîrziu, dar acum ştiu de ce. L-am văzut în hol şi nu arăta bine. Mi-a spus că are nevoie de două lucruri, să vadă un doctor şi să se antreneze. Aşa că i-am adus un doctor care l-a tratat şi apoi Safin s-a antrenat”. Astăzi au loc primele confruntări din Grupa A. Gazda Australia (Casey Dellacqua şi Lleyton Hewitt) întîlneşte Germania (Sabine Lisicki şi Nicolas Kiefer), iar deţinătoarea trofeului, SUA (Meghann Shaughnessy şi James Blake), va evolua contra Slovaciei (Dominika Cibulkova şi Dominik Hrbaty). În urmă cu un an, SUA, în componenţa Serena Williams / Mardy Fish, trecea în finală, cu 2-1, de Serbia.