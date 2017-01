Dublă lansare de carte la Colegiul „Mircea cel Bătrân“

08:56:04 / 29 Mai 2016

Mircist

Da, sint mindru ca sint mircist. Eu am prins perioada cind clasele gimnaziale erau la sediul "Liceului Pedagogic". In 1958 (sau 1959) au plecat rusii iar liceul a fost, din nou, la sediul actual. Castanii din parcul Liceului si al teatrului erau grozavi in primavara si nu mai putin spectaculosi toamna! Profesorii erau "de clasa". Profesorii Banu la romana, Voda, Neacsu, Raicopol, Zaharia la matematici. Aici vreau sa arat ce inseamna dascali "de exceptie" si un program adecvat de invatamint. Aveam cinci, sase ore de scoala pe zi (luni pina simbata) aveam lucru pentru acasa, un timp au fost si examene la sfirsitul fiecarui an de scoala. Bacalaureatul era pe durata a doua zile! Profesori ca Limbuta (Datcu) la geografie, Profesoarele Leahu si Martinova (de mirare ce bine vorbea romaneste!) la istorie care predau fara un manual! , tinara profesoara Ciobanu la fizica tocmai absolventa, ca si Doicescu la chimie. Stiu ca si astazi sint profesori exceptionali la Mircea, au continuat traditia....Doicescu, la usa de intrare controla daca ai matricola pe mina stinga sau daca fetele nu au ciorapi de nailon. Molecula (profesorul Neacsu) controla closetul de baieti sa-i depisteze pe fumatori, pe care ii trimitea la frizer sa-si faca un "zero absolut" adica sa-si tunda parul cu masina Nr. Zero. Famfara elevilor care avea repetitii in podul imens al scolii, cu instructorul basarabean Gavrilita...Regret ca n-am putut sa vin si eu la aniversare. Doresc inca 120 de ani gloriosi Liceului Mircea cel Batrin.