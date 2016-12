Dublă lansare editorială

Un dublu eveniment editorial are loc în această duminică, de la ora 11.00, la librăria Diverta din incinta City Park Mall, protagonişti fiind doi autori de carte constănţeni, tată şi fiică, Ioan Criciu şi Mădălina-Camelia Criciu Manolescu. Dacă Ioan Vasile Criciu, fost profesor şi director de şcoală, a preferat să-şi scrie lucrarea în limba română, romanul său, „Când zarzării înfloresc...”, prezentând o poveste de dragoste tristă şi imposibilă, surprinsă de condeiul autorului cu multă delicateţe şi sensibilitate artistică, fiica sa a preferat să scrie în limba engleză, prima ei dragoste, care a însoţit-o încă din clasa a II-a şi până în prezent. Cartea Mădălinei Criciu Manolescu, „Shuttering Thoughts in Shadows’ Play / Gânduri îngăimate în jocul umbrelor”, dezvăluie talentul deosebit al scriitoarei de a contura personaje credibile, ancorate în tarele vieţii - iubire, moarte, speranţă -, supuse introspecţiei psihologice pe fundalul vieţii lor faţetate fizic şi mental. Ambele lucrări au apărut la Editura Next Book.

Ioan Vasile Criciu este absolvent al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Filologie, fiind fost profesor de limba română şi franceză, precum şi director al Şcolii nr. 3 din Constanţa, între anii 1974 -1998. De asemenea, a predat limba franceză la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi la Universitatea „Ovidius”. Ioan Criciu a publicat articole şi a tradus în limba franceză cartea „Aromânii”, de Justin Tambozi.

Mădălina-Camelia Criciu Manolescu a absolvit Facultatea de Litere, Limba şi Literatura engleză - limba şi literatura germană din cadrul Universităţii „Ovidius” (2002). În prezent, autoarea lucrării „Shuttering Thoughts in Shadows’ Play” este profesor doctorand în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.