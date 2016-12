Reprezentativa de fotbal a României şi-a îndeplinit obiectivul vineri seară, în Luxemburg, prin victoria cu 2-0 din preliminariile EURO 2012. Dubla lui Torje, din minutele 34 şi 45, a adus cele trei puncte în contul tricolorilor, însă fostul mijlocaş dinamovist va lipsi în partida de marţi, de la Bucureşti, cu Franţa, fiind suspendat, după ce a primit un nou cartonaş galben în confruntarea cu Luxemburg. În plus, şi fundaşul Galamaz a ieşit accidentat, astfel că selecţionerul Victor Piţurcă are destule bătăi de cap înaintea duelului cu Franţa, mai ales că jocul prestat de fotbaliştii români în duelul cu Luxemburg nu a fost unul prea strălucit. „Ca să fie un start reuşit trebuie să obţinem un rezultat bun cu Franţa. Era foarte important să câştigăm cele trei puncte azi (n.r. - vineri). Din păcate avem probleme cu Galamaz, care s-a accidentat, şi cu Torje, care are două galbene şi nu-l vom putea folosi cu Franţa. Va fi foarte greu. Chiar l-am certat la acea fază, pentru că nu trebuia să mai pună piciorul. Chiar l-am atenţionat înainte de meci atât pe el, cât şi pe Raţ, dar asta este, în viteza de joc nu mai realizezi, nu mai gândeşti şi din păcate l-am pierdut pentru meciul cu Franţa”, a spus Piţurcă. Pentru România au evoluat următorii jucători: Tătăruşanu - Măţel, Galamaz (62 Chiricheş), D. Goian, Raţ (cpt.) - Cociş, C. Lazăr, Cr. Tănase - Torje (Nicoliţă 76), Marica (87 B. Stancu), G. Bucur.

Tot vineri seară, în Grupa D s-au mai disputat două partide: Belarus - Bosnia-Herţegovina 0-2 (Salihovic 22-pen., Medunjanin 24) şi Albania - Franţa 1-2 (Bogdani 46 / Benzema 11, M’Vila 18). Clasament Grupa D: 1 Franţa 16p (7 jocuri), 2. Bosnia-Herţegovina 13p (7j), 3. Belarus 12p (8j), 4. România 11p (7j), 5. Albania 8p (7j), 6. Luxemburg 1p (8j).