Dublarea falimentelor, tot mai ameninţătoare

Numărul falimentelor pentru companiile din România s-ar putea dubla pînă la sfîrşitul lui 2008, în comparaţie cu anul trecut, iar cea mai mare parte a acestora se va înregistra în comerţ, a declarat directorul Coface România, Cristian Ionescu. \"Înrăutăţirea comportamentului de plată al companiilor, pe fondul crizei de lichidităţi, mai ales în construcţii, va conduce la creşterea numărului de proceduri deschise, chiar dacă în multe cazuri nu se discută de situaţii reale de faliment\", a explicat Ionescu. La jumătatea acestui an, numărul falimentelor ajunsese deja la aproape 7.500, cea mai mare parte a acestora (43,65% sau 3.300 de cazuri) înregistrîndu-se în rîndul companiilor din comerţ şi distribuţie. Cu toate acestea, Coface consideră că segmentul construcţiilor este cel mai riscant la ora actuală, acesta înregistrînd 11% din cazurile de faliment, pondere ce îl plasează pe poziţia a treia între sectoarele economice, după comerţ şi distribuţie. \"Construcţiile se confruntă cu o criză de lichiditate, deoarece în acest sector se generează reacţii în lanţ în momentul apariţiei unui incident de plată. Supraîncălzirea sectorului construcţiilor are efecte imediate asupra înrăutăţirii comportamentului de plată al companiilor din acest sector\", a mai spuis directorul Coface. O altă problemă identificată de Ionescu pentru companiile din construcţii constă în contractele din domeniu, care nu prevăd, de multe ori, viitoare creşteri ale preţurilor la materiale. Pe locul patru între domeniile cu cel mai ridicat număr de falimente se situează sectorul de fabricare a lemnului şi a produselor din lemn, cu 412 cazuri, urmat de transporturi, industria alimentară şi a băuturilor şi de hoteluri şi restaurante. În cazul transporturilor, urcarea de pe poziţia a opta, la sfîrşitul lui 2007, pe locul cinci, la jumătatea acestui an, a fost cauzată şi de creşterea preţurilor la combustibili, care i-a afectat mai ales pe micii transportatori, aceştia intrînd în stare de insolvenţă. În domeniul hotelurilor şi restaurantelor, urcarea de pe poziţia a zecea, la sfîrşitul lui 2007, pe locul şapte, după primul semestru din 2008, a fost generată de slaba competitivitate, lipsa personalului calificat şi, în general, de strategiile manageriale defectuoase, ţinînd cont de raportul calitate-preţ în serviciile oferite. Domeniile cu cel mai scăzut grad de risc, unde s-au înregistrat cele mai puţine cazuri de insolvenţă, sînt producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, apă şi gaze, industria metalurgică, intermedierile financiare, telecomunicaţiile şi IT-ul. În România, numărul companiilor active la sfîrşitul lui 2007 era de aproape 618.000, iar dintre acestea, aproape jumătate (311.573) au înregistrat profit anul trecut. Dintre companiile active, aproape 16% aveau anul trecut datorii la furnizori şi 15% aveau datorii la stat.