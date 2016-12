Dublu asasinat la Corbu

Locuitorii comunei constănţene Corbu sînt în stare de şoc după ce, în noaptea de sîmbătă spre duminică, doi pensionari din localitate au fost măcelăriţi. Abominabila crimă s-a petrecut în gospodăria în care Stan Tache şi soţia lui, Gherghina Tache, ambii în vîrstă de 85 de ani, îşi duceau zilele. Asasinii au dat dovadă de o cruzime ieşită din comun: bărbatului i-au tăiat gîtul, aproape secţionîndu-i capul de trup, iar pe femeie au înjunghiat-o în inimă, după care au incendiat casa pentru a-şi şterge urmele. Grozăvia a fost descoperită de vecinii celor două victime. “Eu am sunat la 112. Ieşisem în curte pentru că nu aveam somn. Am zărit flăcările şi am început să strig după ajutor. Am sărit ca să stingem focul. Cînd ne-am apropiat, l-am văzut pe bătrîn, într-o baltă de sînge, în curte”, povesteşte George Stere. Alături de el a sărit să ajute la stingerea focului şi Ion Trandafirescu: „Cînd am văzut că iese fum de la bătrîni, am pus mîna repede pe două găleţi de apă şi am mers în grabă la ei. Am intrat în curte şi am văzut că Stan Tache zăcea cu gîtul tăiat, lîngă Dacia lui. Apoi am observat că, în casă, focul a fost pus în trei locuri. Ei aveau trei camere. Cel mai rău a ars dormitorul“. În scurt timp, în faţa imobilului situat pe şoseaua principală din comuna Corbu, au sosit pompierii militari, care au reuşit să stingă incendiul după aproape două ore. În locuinţa mistuită de flăcări a fost găsit şi cadavrul Gherghinei Stan. ”Nu am crezut vreodată că este cineva în stare să facă aşa ceva! I-au omorît ca pe nişte animale. Nu pot să cred. I-au ucis cu sînge rece“, atît a putut să spună Victoriţa Hodor, în vîrstă de 57 de ani, fiica celor doi octogenari. Femeii i s-a făcut rău cînd a ajuns în faţa casei părinteşti.

Jaful, prima ipoteză a anchetatorilor

La Corbu au sosit în scurt timp criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), care au izolat perimetrul şi au început cercetările. Ipoteza de la care oamenii legii şi-au început ancheta a fost cea a jafului. “Aceasta a fost prima presupunere însă, pînă acum, nu s-a constatat dispariţia unor bunuri de valoare sau a unei sume de bani. Mai mult, în casa celor două victime am găsit un teanc de bancnote. Se pare că bătrînii nu deţineau bijuterii”, a declarat cms. şef Dorin Colidiuc, adjunctul şefului IPJ Constanţa. Oamenii legii au descoperit în locuinţa pensionarilor aproape 10.000 de lei, bani ascunşi într-un caiet cu filele parţial arse, ceea ce face ca varianta jafului să se clatine. Cu toate acestea, poliţiştii nu exclud posibilitatea ca autorii să fi fugit cu mîna goală, temîndu-se să nu fie prinşi. Toate indiciile pe care anchetatorii le aveau ieri după-amiază conduceau către ideea că Stan Tache a fost atacat, ca şi soţia lui, în casă, autorii lovindu-l de mai multe ori, cu un cuţit, în piept şi în faţă. “Se pare că bătrînul, pe care îl credeau mort, s-a ridicat la un moment dat de la podea şi a fugit în curte, în încercarea de a scăpa. Acolo a fost ajuns, însă, din urmă şi ucis”, spune cms. şef Dorin Colidiuc. Anchetatorii spun că este posibil ca atacatorii să-i fi omorît pe bătrîni pentru că aceştia au refuzat să le spună unde îşi ţin economiile.

Poliţiştii au adus la Corbu şi un cîine de urmă, care i-a condus într-o gospodărie situată peste drum de casa celor două victime, în toaleta din curte a lui Dumitru Belian, unde poliţiştii au găsit mai multe hîrtii arse. Anchetatorii l-au audiat pe bărbat. “Le-am spus poliţiştilor că, aseară, fiul meu mai mare s-a dus la toaletă şi a aprins nişte hîrtii, pentru că nu avem lumină acolo. Au mai găsit poliţiştii nişte haine de-ale mele, pătate cu rugină, dar le-am explicat că eu lucrez în construcţii. Mi le-au confiscat. Oricum, or să vadă şi ei că alea nu sînt pete de sînge. Aseară am venit acasă pe la nouă şi m-am culcat. M-am trezit abia azi dimineaţă, pe la şapte, cînd au venit poliţiştii la mine acasă. Nu am auzit nici sirenele pompierilor, nici ţipete, nimic. Eram foarte obosit”, susţine Dumitru Belian. În acest punct al anchetei, oamenii legii mai iau în calcul şi varianta răzbunării. Asta după ce au aflat că, în urmă cu aproape doi ani, indivizi care nu au fost prinşi pînă în prezent au încercat să incendieze casa celor doi octogenari şi le-au omorît calul.

Oameni gospodari şi modeşti

Oamenii care i-au cunoscut spun că Stan Tache şi soţia lui erau oameni gospodari şi modeşti. “Deşi avea 85 de ani, omul ăsta nu stătea de dimineaţă pînă seara. Îşi muncea singur grădina, avea grijă de toată gospodăria asta pe care o vedeţi. Aşa trăiseră amîndoi… Lucrînd pămîntul, cu hărnicie”, spune Ion Hodor, ginerele celor doi octogenari. “Erau modeşti şi trăiau în linişte. Nici nu ştiai că sînt acasă. Trebăluiau toată ziua prin curte şi seara se mai uitau la televizor. Erau nişte oameni simpli. Nu aveau venituri mari. Din cîte ştiu eu, primeau amîndoi pensii de agricultori şi mai luaseră nişte despăgubiri de la bulgari”, a adaugat Ion Trandafirescu, vecinul bătrînilor. Cei doi pensionari aveau o singură fiică şi doi nepoţi. Unul dintre ei este avocatul constănţean Tiberiu Hodor. Trupurile neînsufleţite ale bătrînilor au fost transportate la morga Cimitirului Central, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei exacte a morţii. Cazul a fost preluat de lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Constanţa, iar ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa.