Dublu eveniment editorial, la Universitatea „Ovidius”

O lucrare esenţială pentru istoria spaţiului dintre Dunăre şi Mare, care, după 106 ani de la prima apariţie, continuă să fascineze istoricii - şi nu numai - a fost redată comunităţii ştiinţifice dobrogene. Lansarea editorială a ediţiei anastatice a impresionantului volum care însumează 1010 pagini, „Dobrogia în pragul veacului al XX-lea”, semnat de căpitanul Marin Ionescu-Dobrogianu, a avut loc sâmbătă, în Aula Magna „Adrian Rădulescu” a Universităţii „Ovidius”, în prezenţa unui distins auditoriu din rândurile căruia au făcut parte oameni de cultură ai spaţiului tomitan, profesori universitari, elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

Cartea, tipărită la editura „Tipo Moldova” din Iaşi şi inclusă în colecţia Opera Omnia, a fost prezentată de reputatul prof. dr. Gheorghe Buzatu, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. „Totul a fost posibil datorită unei întâmplări. Dumneavoastră aţi venit cu o ofertă, noi am întâmpinat-o, apoi am fost la Iaşi. Pe 23 noiembrie se împlineşte un an de când am lansat-o”, a spus coordonatorul colecţiei Opera Omnia, prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu

Despre importanţa monumentalei lucrări, disponibilă în formatul original - 600 lei - şi în două volume - 220 lei - au mai vorbit directorul Centrului de Studii şi Cercetări ale Istoriei şi Civilizaţiei Zonei Mării Negre - secolele XIX-XXI din cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, care a fost şi moderatorul întâlnirii, dar şi prorectorul pe probleme de învăţământ, prof. univ. dr. Marian Cojoc, directorul Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”, Liliana Lazia, conf. univ. dr. Mariana Cojoc, deputatul Amet Aledin şi directorul editurii „Tipo Moldova”, Aurel Ştefanache.

Totodată, în cadrul evenimentului editorial a fost inclusă şi prezentarea volumului care abia ieşise de sub tipar, „România în calea Imperiului Rus”, de Petre Mihail Mihăilescu.