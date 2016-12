Ducesa de Cambridge, prea modestă pentru designerii de la New York

Catherine Middleton, care a devenit un model de urmat pentru numeroase femei din lume, a fost criticată de experţii în modă de la New York. Ducesa de Cambridge a generat ”efectul Kate”, datorită influenţei pe care o are modul în care se îmbracă asupra femeilor, însă stilul său nu este agreat de toate persoanele din lumea modei.

Stilul ducesei de Cambridge a fost comentat de mai mulţi specialişti din cadrul Săptămânii Modei de la New York. Gregg Andrews, directorul de modă al unui magazin din New York, a declarat că soţia prinţului William are stil însă nu creează tendinţe. ”Dacă o iei pe Kate din familia regală şi o duci pe o stradă din New York, nu te-ai uita la ea de două ori. Este o femeie frumoasă însă se pierde în mulţime”, a declarat directorul de modă. Un jurnalist a declarat că soţia prinţului William nu este la modă iar publicul a devenit obsedat de ceea ce poartă doar datorită statutului său regal. Un alt director de modă al unui magazin a spus că efectul pe care ducesa de Cambridge îl are asupra felului în care se îmbracă femeile nu va rezista mult timp.

Catherine Middleton a mai fost criticată în trecut, pentru stilul ei, de către Vivienne Westwood. Designerul în vârstă de 70 de ani a declarat că ducesa de Cambridge are un stil obişnuit şi a criticat-o pentru felul în care îşi machiază ochii. ”Are o problemă cu machiajul ochilor. Conturul negru o face să pară dură. Ar trebui să renunţe la el. Are imaginea unei femei obişnuite, cu haine din magazine. Cred că ar trebui să fie o femeie extraordinară, indiferent de unde îşi cumpără hainele”, a declarat Vivienne Westwood. Ducesa a fost totuşi inclusă pe lista celor mai bine îmbrăcate femei din lume, alcătuită anual de editorii revistei ”Vanity Fair”.