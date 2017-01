Ducu Bertzi, impresionat de publicul constănţean

Unul dintre cei mai apreciaţi artişti ai folk-ului autohton, Ducu Bertzi, a susţinut, joi seară, un recital pentru fanii săi de la malul mării, în clubul „El Comandante”. Interpretul a reuşit să adune un public numeros, concertul avînd loc într-o locaţie arhiplină. Dacă, la început, artistul a prezentat melodii mai puţin cunoscute de public, la insistenţele auditoriului, Ducu a interpretat şi cîteva piese „de rezistenţă” din repertoriul său, „Cînd s-o-mpărţit norocul”, „Suflet fără chei”, „M-am îndrăgostit numai de ea” sau „Floare de colţ”, cîntate de o parte şi de alta a scenei.

Ducu Bertzi a demonstrat, pe scena constănţeană, că nu l-a uitat pe regretatul Florian Pittiş, căruia i-a dedicat două piese. Artistul a comunicat, în permanenţă, cu publicul, povestind întîmplări din timpul unor concerte sau din viaţa sa. Deşi Ducu Bertzi a cîntat mai bine de o oră, constănţenii nu l-au lăsat pe marele artist de folk să plece decît după ce a revenit pe scenă de două ori. „Mi-a plăcut mult aici, mă bucur că am venit pentru prima dată în acest club şi mă bucur că am reuşit să găsim o zi pentru ca acest concert să aibă loc, eu avînd un program foarte, foarte încărcat, iar la El Comandante nu se putea decît în anumite zile să facem un concert de folk. Dar, pînă la urmă, am găsit calea de mijloc, soluţia necesară pentru ca eu să vin şi să cînt aici. Să fiu sincer, nu mă aşteptam ca publicul de aici să reacţioneze aşa, pentru mine a fost o surpriză extraordinară această seară”, a mărturisit, încîntat, Ducu Bertzi.

Ducu Bertzi a studiat vioara timp de opt ani, iar din anul 1973, artistul a cochetat cu muzica folk. A debutat în Cenaclul Flacara în luna mai a anului 1976, la Baia Mare, iar consacrarea în echipa cenaclului a venit pe 20 octombrie, în acelaşi an, pe scena Teatrului „Ion Creangă”.