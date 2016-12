Ducu Bertzi s-a simţit în Mamaia ca-n... Italia

Festivalul Verii 2016 - Carusel COOLtural a lansat o invitaţie la teatru şi muzică de calitate duminică seară, 7 august, iar publicul a răspuns în număr mare la aceasta. De la ora 20.00, pe scena din Piaţeta Casino Mamaia au urcat actorii Teatrului de Stat Constanţa, cu spectacolul „Gâlcevile din Chioggia“, după Carlo Goldoni. O explozie de veselie şi umor, în regia Danei Dumitrescu, cu scenografia semnată de Lăcrămioara Dumitraşcu, coregrafia de Stela Cocârlea, cu muzica lui Adrian Alexandru şi în adaptarea lui Florian Potra. O poveste plină de culoare a locuitorilor unui orăşel de pescari din apropierea Veneţiei, care se iubesc, se ceartă şi se împacă într-un ritm ameţitor. Bineînţeles, piesa a plăcut celor aproape 1.500 de spectatori din piaţetă, care au aplaudat minute în şir la final, încântaţi după ce au râs cu poftă pe parcursul întregului spectacol. Actorii au revenit la rampă de câteva ori pentru a mulţumi publicului, care nu a contenit în ovaţii, o nouă demonstraţie, dacă mai era nevoie după atâtea weekend-uri de succes, că Mamaia este şi o gazdă elevată, excelentă pentru a primi cu braţele deschise oaspeţi dornici de evenimente artistice extraordinare, pentru toate gusturile.

DUCU BERTZI, ARTISTUL MAI MULTOR GENERAŢII

Şi cum după teatru nu putea urma decât muzică de bună calitate, pe scenă a urcat, pentru a încheia seara triumfal, Ducu Bertzi, cântăreţul de suflet al mai multor generaţii. Alături de prietenii săi, el a reuşit să facă Piaţeta Casino neîncăpătoare, plină de o energie fără seamăn şi multă, multă distracţie. S-a cântat, s-a dansat, s-a aplaudat frenetic, piesele sale, precum „Când s-o-mpărţit norocul“, „M-am îndrăgostit numai de ea“, „Floare de colţ“, „Suflet fără chei“, fiind cunoscute de toţi spectatorii, care abia aşteptau să le fredoneze alături de unul dintre cei mai îndrăgiţi artişti ai României. Unul adevărat, care s-a bucurat imens de aprecierea publicului, la revenirea în Mamaia, după mulţi ani de absenţă. „Sunt foarte mulţi ani de când am cântat ultima oară în Mamaia. Sincer să fiu, parcă nu am mai avut unde să cânt folk aici. Dar am fost în multe alte şi alte locuri şi am cântat: pe litoral sau în ţară. Aşa că iniţiativa dumneavoastră mi se pare extraordinară: când mi s-a spus de ea, nu îmi venea să cred că se realizează. Am văzut şi în celelalte săptămâni care au fost programele - a fost şi muzică simfonică de largă accesibilitate şi de calitate, a fost blues, jazz, pop, cu tot felul de proiecte -, este extraordinar. Cred că acesta este trendul pe care trebuie mers, este un semn de civilizaţie. De aceea şi publicul a fost foarte, foarte bun, atent. Mulţi au stat jos, dar vedeam cum alţii ajungeau în zonă la plimbare, mergeau pe margine şi apoi se opreau şi au rămas până la finalul concertului. A fost o atenţie totală, ca la teatru, deşi Piaţeta Casino e, totuşi, o zonă pietonală. Chiar dacă a fost un public eterogen, din toate zonele, şi în vacanţă - este o psihologie a publicului de vacanţă: la el acasă vrea să arate că oraşul lui e cel mai bun şi îşi dă toată silinţa, aici, în vacanţă, nu se omoară prea tare cu regulile, civilizaţia să spunem -, toată lumea a rezonat şi m-am bucurat.

În seara asta parcă eram într-o piaţetă din Italia, unde duminica se adună lumea, se joacă teatru, sunt concerte, toţi se bucură de viaţă, de ce aud, de ceea ce li se oferă, trec, se plimbă, se aşază, ascultă, o stare de normalitate. Mi-a plăcut foarte mult seara aceasta“, a declarat Ducu Bertzi la finalul concertului.

DOAR O PRIVIRE FURIŞĂ ÎN PROGRAMUL ACESTEI SĂPTĂMÂNI

În această săptămână, evenimentele încep încă de miercuri în Piaţeta Casino, cu filme, spectacol pentru copii, concerte cu Ovidiu Lipan Ţăndărică, Rona Hartner, Mahala Rai Banda, ansambluri interetnice etc., pentru că aniversăm Mamaia, la 110 ani de existenţă. În plus, luni, 15 august, vernisăm o nouă expoziţie în cortul Caruselului COOLtural din Piaţeta Casino, in memoriam Virgil Coman, despre istoria Mamaiei şi a Constanţei - imagini rare. Vom reveni cu amănunte asupra acestui extraordinar program pregătit cu multă grijă de organizatori.

Festivalul Verii - Carusel COOLtural este un eveniment susţinut de Primăria Municipiului Constanţa şi sprijinit de Gruparea Mobilă de Jandarmi „Tomis“ Constanţa, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Constanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“, Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Constanţa. Se va desfăşura în fiecare weekend, în Piaţeta Casino din Mamaia, până pe 4 septembrie, de la ora 20.00.