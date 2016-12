Duel contra octetului

PREGĂTIRI PENTRU ALEGERI Urmează un an plin, greu, încărcat cu semnificaţii electorale, un an în care trebuie să ne punem speranţele într-o ştampilă. Până acum am văzut ce au făcut şi ce pot face pentru această ţară pedeliştii. Ne întoarcem însă privirile şi spre Opoziţie. Co-preşedintele USL Crin Antonescu a anunţat, duminică seară, în cadrul unei emisiuni televizate, cele trei direcţii majore ale Uniunii pentru 2012. Mai exact, este vorba despre finalizarea programului de guvernare, definitivarea candidaturilor printr-o “noutate în politica românescă” - implicarea societăţii civile şi întâlniri cu liderii europeni “şi nu numai”. Antonescu spune că unul dintre obiective este şi acela de a spune “mult mai pe larg, pe fiecare domeniu şi în fiecare privinţă” ce vor face partidele din opoziţie, “nu doar că ceea ce se face astăzi este greşit (…), în aşa fel încât, în fiecare domeniu de activitate, oamenii să ştie cel puţin patru-cinci lucruri majore pe care USL le va face”. De asemenea, liberalul a afirmat că “porţile USL sunt deschise” pentru acele formaţiuni noi care “vor cu adevărat o schimbare”, partide care ar urma să vină în Uniune “cu drepturi depline”. El a explicat că deşi au existat mici fricţiuni sau animozităţi între liberali, social democraţi şi conservatori, USL a fost făcută pentru că “nu există o altă soluţie politică”. În altă ordine de idei, el a criticat actuala putere că a “intoxicat” foruri europene şi a ţinut “un monopol” al comunicării. Liberalul a subliniat că puterile externe ar trebui să ştie că nu numai în Ungaria există un pericol pentru democraţie, ci şi în România.

POPULAŢIA VA AJUTA LA ALEGEREA CANDIDAŢILOR La rândul său, liderul PSD Victor Ponta spune că, la următoarele alegeri, românii vor avea de ales doar între “Traian Băsescu şi cei şapte pitici”, care se numesc “UNPR sau PPDD”, şi USL, şi că, în afară de acestea două, alte variante nu mai există: “Ori rămâi cu Băsescu şi cu Boc, Oprea, Dan Diaconescu, toată gaşca, ori votezi USL. Asta înseamnă, cu atât mai mult, fiind alegeri comasate, că oamenii vor fi puşi în faţa unei alegeri alb sau negru, plus sau minus”. El a arătat că formaţiunile care compun Uniunea vor organiza alegeri preliminare în luna iunie a acestui an pentru validarea candidaţilor la alegerile parlamentare şi locale care vor avea loc în toamna acestui an, fiind vorba de o consultare deschisă întregii populaţii. El a precizat că PSD a decis deja, la nivelul Comitetului Executiv Naţional, ca actualii săi parlamentari să fie şi candidaţii partidului la alegerile parlamentare, cu menţiunea că şi aceştia vor trebui să treacă prin procesul alegerilor preliminare deschise, deci al validării populare prealabile. Liderul PSD a precizat că, până la începutul lunii februarie, vor fi prezentate detaliile tehnice ale acţiunii USL. Pe de altă parte, liderul PSD mai spune că, împreună cu mai multe ONG-uri, USL va da în judecată Guvernul deoarece nu a stabilit datele pentru organizarea de alegeri în cinci colegii parlamentare vacante (cele trei colegii de deputat - Cluj, Olt şi Bihor - şi cele două colegii de Senat - Argeş şi Harghita), lucru care este o încălcare a legii.