Duel cu gândul la promovare

După un start de sezon greoi, Săgeata Năvodari şi-a revenit şi pentru al doilea an consecutiv se luptă pentru promovarea în prima ligă. Echipa pregătită de Constantin Gache are şansa de a deveni liderul Seriei 1 la fotbal, dacă va învinge pe teren propriu în derby-ul cu Delta Tulcea, programat sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Neptun TV). „Am avut şansa de a trece pe primul loc şi în urmă cu două săptămâni, în meciul cu Farul, dar nu ne-a ieşit. Sper ca de această dată să reuşim, mai ales că ar fi trei puncte enorme pentru noi. Mizez şi pe sprijinul suporterilor, care sunt convins că vor veni în număr mare în tribune”, a spus antrenorul Constantin Gache. „În turul sezonului trecut am marcat zece goluri, acum am deja şapte reuşite şi nu intenţionez să mă opresc. Vreau să marchez şi cu Delta Tulcea, dar important este să luăm cele trei puncte şi să urcăm pe primul loc”, a completat Sorin Chiţu, principala armă din ofensiva gazdelor. Echipa probabilă de start a Săgeţii: Gordin - Mişelăricu, Goşa, Fl. Popa, - Costachi, Petean, Ochiroşii, N. Creţu - Vezan - S. Chiţu, D. Zaharia.