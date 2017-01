Duel de cupe europene pentru voleibalistele de la CSV 2004 Tomis

După ce în prima etapă a întâlnit pe CSU Metal Galaţi, participantă în Liga Campionilor, CS Volei 2004 Tomis Constanţa dă piept în etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei feminin cu o altă participantă în cupele europene, Ştiinţa Bacău. Întâlnirea este programată astăzi, la Bacău, de la ora 14.00, în direct la Neptun TV, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe urmând să înfrunte una dintre echipele nelipsite din careul de aşi al voleiului feminin românesc din ultimele sezoane. Clasate pe poziţia a patra în ediţia trecută a Diviziei A1, băcăuancele vor evolua în acest sezon în Cupa Challenge, în timp ce formaţia constănţeană se pregăteşte pentru debutul său în Cupa CEV. Chiar dacă Stiinţa Bacău nu mai este atât de puternică, după ce Crina Hosu, Zrinka Tomic, Tatiana Liulenova şi Bianca Moldoveanu au părăsit echipa, formaţia constănţeană ştie că nu va avea parte de o partidă uşoară la Bacău. „Ştiinţa Bacău nu mai are puterea din sezonul trecut. Rămâne totuşi o echipă periculoasă atunci când evoluează pe teren propriu. Noi vrem să ne facem jocul cât mai bine şi să plecăm cu un rezultat bun de acolo”, a spus Aleksandar Boskovic, antrenorul Tomisului. Singurele achiziţii ale Ştiinţei sunt Victoria Polishchuk (din Ucraina, a mai evoluat în trecut pentru Ştiinţa Bacău) şi Raluca Purice (de la Dacia Mioveni). „CS Volei 2004 Tomis porneşte favorită. Este o echipă puternică în acest sezon şi ne va fi foarte greu în această partidă. Vom încerca şi noi să ne vindem cât mai scump pielea. Avem în obiectiv calificarea în Final Four-ul campionatului şi sperăm să reuşim acest lucru”, a declarat şi antrenorul Ştiinţei Bacău, Florin Grapă. Cele două formaţii s-au întâlnit înainte de debutul în actualul sezon în cadrul turneului de la Tg. Mureş, câştigătoare fiind formaţia constănţeană, care s-a impus cu 3:0. „Nu îmi aduc aminte prea multe de Ştiinţa Bacău de anul trecut, dar am jucat cu ele în turneul de la Tg. Mureş înainte să înceapă campionatul şi le cunoaştem jocul. Fiecare meci este pentru noi încă un antrenament în plus pentru meciurile grele din Cupa CEV. Profităm de aceste partide pentru a ne îmbunătăţi jocul”, a spus universalul Tomisului, Katarina Barun.

Celelalte partide ale etapei: SCM U. Craiova - U. Cluj; CSM 2007 Focşani - Dinamo Bucureşti; CSU Metal Galaţi - CSU Tg. Mureş; CSM Sibiu - Unic Piatra Neamţ; Penicilina Iaşi - IOR Bucureşti.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 3 3 0 9:1 6

2. CSV 2004 TOMIS 3 3 0 9:2 6

3. Ştiinţa Bacău 3 3 0 9:3 6

4. CSU Metal Galaţi 3 2 1 7:3 5

5. Unic Piatra Neamţ 3 2 1 6:3 5

6. CSU Tg. Mureş 3 2 1 7:5 5

7. IOR Bucureşti 3 1 2 5:7 4

8-9. Penicilina Iaşi 3 1 2 4:8 4

8-9. CSM Sibiu 3 1 2 4:8 4

10. SCM U. Craiova 3 0 3 4:9 3

11. U Jolidon Cluj 3 0 3 2:9 3

12. CSM Focşani 3 0 3 1:9 3