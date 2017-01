Duel Dinamo - FC Farul, cu gîndul la Europa

După două săptămîni de pregătire, "rechinii" reiau parcursul în Liga I la fotbal cu un meci de "foc" împotriva liderului neînvins, Dinamo Bucureşti, în etapa a 11-a. Sîmbătă seara, de la ora 20.45, gruparea de pe litoral are şansa de a reveni în lupta pentru poziţiile fruntaşe ale clasamentului, dar şi de a administra dinamoviştilor prima înfrîngere în acest sezon. Speranţele Farului sînt cu atît mai mari, cu cît întîlnirea se va disputa cu porţile închise, stadionul din Ştefan cel Mare fiind suspendat după incidentele de la derby-urile cu Steaua şi Rapid. "Experienţa sezonului trecut, cît Dinamo a pierdut puncte importante de cîte ori a jucat fără spectatori, ne face să credem că avem un mare avantaj. Cu siguranţă, însă, vom avea o misiune dificilă, pentru că dinamoviştii au numai victorii în acest sezon şi au primit doar patru goluri în zece etape. Pentru jucătorii noştri este un prilej bun să demonstreze că se află pe un drum bun, iar un rezultat pozitiv ar fi o răsplată a muncii depuse în ultimul timp. În plus, rezultatele testelor fizice sînt încurajatoare, semn că jucătorii vor fi la nivel maxim la întîlnirea cu Dinamo", a explicat antrenorul secund, Luciam Marinof. Din păcate, problemele medicale nu au ocolit lotul constănţean, Dinu Todoran şi Marius Nae, fiind accidentaţi, în timp ce Iulian Apostol este incomplet refăcut şi cel mai probabil va lua loc pe banca derezerve. În plus, Armel Disney nu a ajuns pînă ieri după-amiază la Constanţa, fiind blocat în continuare la Paris, şi nu va fi oprit în lotul care va face deplasarea. "Am trimis actele la ambasada României de la Paris încă de luni, dar Disney nu s-a prezentat marţi dimineaţă şi nu s-a putut rezolva nimic. Dacă se va dovedi că vina îi aparţine în totalitate, îl vom amenda. Oricum, pentru jocul cu Dinamo avem la dispoziţie doar 17 jucători şi vom fi nevoiţi să completăm lotul cu un junior", a adăugat Marinof.

În Cupa României, echipa mare va da piept cu Gloria Buzău la Braşov sau la Ploieşti, ambele variante fiind agreate de gruparea de pe litoral, ziua de disputare propusă fiind marţi, 24 octombrie. "Avem o săptămînă grea, cu două deplasări în campionat, plus meciul din cupă. Ne convin ambele locaţii pentru că sînt în drum spre Bistriţa, unde la cîteva zile distanţă vom juca împotriva Gloriei", a spus Marinof. Aseară, s-a stabilit că partida dintre FC Farul II şi Dinamo va avea loc la Bucureşti, marţi, 24 octombrie, de la ora 20.45, pe Stadionul "Naţional" din Complexul Sportiv "Lia Manoliu", meciul fiind televizat de Antena 1.