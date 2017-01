Duel dur în planul orgoliilor

Sezonul fotbalistic 2007-2008 se deschide în România cu meciul orgoliilor, Supercupa, care aduce în faţă în faţă campioana Dinamo Bucureşti şi cîştigătoarea Cupei României, Rapid Bucureşti. Partida, programată în această seară, pe Stadionul “Naţional” din Complexul “Lia Manoliu”, a născut dispute între cele două cluburi şi Federaţia Română de fotbal. Atît antrenorul dinamoviştilor, Mircea Rednic, cît şi cel al giuleştenilor, Cristiano Bergodi, au cerut amînarea orei de start a partidei din cauza căldurii sufocante. Federaţia a rămas însă pe poziţii, astfel că întîlnirea va începe la ora 20.45, aşa cum fusese stabilit iniţial.

Mare favorită la cîştigarea trofeului este Dinamo, care s-a întărit considerabil faţă de sezonul trecut şi are de partea sa atuul omogenităţii. În plus, vine după o serie excelentă de victorii în meciurile de pregătire. “Eu vreau orice trofeu care este pus în joc, nu contează că rapidiştii spun că nu sînt interesaţi de Supercupă. Vom fi foarte motivaţi să cîştigăm acest meci”, a declarat Rednic. “Dinamo este clar favorită, are o echipă închegată. Chiar dacă sîntem într-o formulă nouă, noi vom încerca din toate puterile să începem sezonul cu o victorie”, a replicat Bergodi.

Formaţiile probabile - Dinamo (antrenor Mircea Rednic): Lobonţ - Blay, Moţi, Şt. Radu, Pulhac - Mărgăritescu - Cristea, Fernandes, Zicu - Fl. Bratu, Cl. Niculescu; Rapid (antrenor Cristiano Bergodi): D. Coman - Săpunaru, M. Constantin, Maftei, Bozovici - Măldărăşanu, C. Lazăr, Grigorie - Cesinha, Buga - Mazilu. Arbitri: Istvan Kovacs (Carei - în vîrstă de numai 22 de ani) - Aurel Oniţa (Constanţa) şi Cristian Nica (Ploieşti).