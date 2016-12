Duel elvețian în semifinale la New York

Tenismenii elveţieni Roger Federer, locul 2 ATP, şi Stanislas Wawrinka, locul 5 ATP, se vor înfrunta, azi, în semifinalele US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, după ce au câştigat meciurile pe care le-au disputat în sferturi. Federer, cap de serie nr. 2, l-a învins, cu scorul de 6-3, 6-3, 6-1, pe Richard Gasquet (Franţa), locul 12 ATP şi cap de serie nr.12, după un meci care a durat o oră şi 27 de minute. La rândul său, Wawrinka, cap de serie nr. 5, l-a depăşit, cu scorul de 6-4, 6-4, 6-0, pe Kevin Anderson (Africa de Sud), locul 14 ATP şi cap de serie nr. 15, după o oră şi 47 de minute de joc. „Ne cunoaștem bine, chiar foarte bine. Uneori este de-a dreptul bizar când ne aflăm față în față pe teren, deoarece îmi dau seama că știe ce voi face”, a spus Federer cu privire la duelul împotriva colegului său din echipa de Cupa Davis a Elveției, alături de care a câștigat „Salatiera de Argint” anul trecut. În vârstă de 34 de ani, fostul lider mondial speră să devină cel mai vârstnic campion la US Open din ultimii 45 de ani. Federer a câștigat 16 dintre cele 19 meciuri disputate împotriva lui Wawrinka în circuitul profesionist, însă adversarul său a reușit să obțină victoria în ultimul lor duel direct, anul acesta, în optimile de finală de la Roland Garros. Wawrinka, câștigătorul de la Roland Garros, și-a asigurat calificarea la Turneul Campionilor de la Londra, asigurând pentru al treilea an consecutiv prezența a doi elvețieni, alături de Federer, la turneul care încheie sezonul. Wawrinka, se alătură lui Novak Djokovic, Roger Federer și Andy Murray pe lista jucătorilor care și-au asigurat matematic prezența la Turneul Campionilor, unde participă cei mai buni opt jucători ai lumii.

În cealaltă semifinală se vor întâlni liderul clasamentului ATP, sârbul Novak Djokovici, şi deţinătorul trofeului la US Open, croatul Marin Cilici, locul 9 ATP şi cap de serie nr. 9.