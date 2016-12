Duel european la Galaţi

După ce au reuşit să surprindă în Cupa CEV, deşi se află la prima participare în cupele europene, voleibalistele constănţene se pregătesc de o nouă confruntare pe muchie de cuţit. CSV 2004 Tomis va disputa duminică, de la ora 17.00, la Galaţi, unde are programat primul meci din returul Diviziei A1 la volei feminin. Aflată pe poziţia a treia a clasamentului, cu 19p, însă având un meci mai puţin disputat, echipa pregătită de Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe speră la o victorie în faţa campioanei României, CSU Metal Galaţi (loc 2, 20p). „Avem un moral bun după partida de la Pila şi sperăm să câştigăm şi la Galaţi. Vom vedea însă ce se va întâmpla. Va fi frumos să câştigăm, dar campionatul este lung şi fiecare meci este important pentru noi”, a spus Marina Vujovic. „Noi sperăm să câştigăm meciul de la Galaţi. Nu ne gândim că avem în faţă campioana României. Privim acest meci ca pe unul normal şi cred că va fi unul echilibrat, chiar dacă ele joacă acasă”, a declarat şi Maja Simanic. Meciul se anunţă unul extrem de important pentru ambele echipe, rezultatul direct contând în economia clasamentului la finalul sezonului regulat. „Meciul cu CSU Metal Galaţi va fi cu totul diferit faţă de cel din Cupa CEV. Am jucat de foarte multe ori în acest sezon cu gălăţencele. Suntem două echipe care ne cunoaştem foarte bine şi va fi un meci foarte dificil. Este însă prima etapă a returului, programată după o pauză în campionat, şi orice este posibil. Ne-ar fi foartă utilă o victorie acolo”, a spus antrenorul Aleksandar Boskovic, tehnicianul Tomisului, care crede că nu va conta cine se va afla pe bancă la CSU Metal Galaţi, după ce Zoran Terzic nu a fost prezent nici la meciul din Liga Campionilor, cu Zarechie Odintsovo. „Terzic este un antrenor foarte valoros şi are alături de el oameni foarte bine pregătiţi şi nu cred că este important cine va sta pe bancă. Indiferent dacă va fi Terzic sau nu, cred că partida va fi la fel de dificilă”, a spus Boskovic.

Celelalte partide ale etapei - sâmbătă: CSM Sibiu - Ştiinţa Bacău; CSM 2007 Focşani - IOR Bucureşti; Dinamo Bucureşti - CSU Tg. Mureş; SCM U. Craiova - Penicilina Iaşi. Partida U. Cluj - Unic Piatra Neamţ se va disputa pe 27 ianuarie.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 11 10 1 30: 7 21

2. CSU Metal Galaţi 11 9 2 28:10 20

3. CSV 2004 TOMIS 10 9 1 29: 6 19

4. Ştiinţa Bacău 11 8 3 28:12 19

5. Penicilina Iaşi 11 8 3 25:14 19

6. SCM U. Craiova 11 6 5 24:17 17

7. CSU Tg. Mureş 11 5 6 19:21 16

8. Unic Piatra Neamţ 11 4 7 15:21 15

9. U. Jolidon Cluj 11 3 8 11:24 14

10. CSM Sibiu 11 2 9 7:29 13

11. IOR Bucureşti 11 1 10 5:31 12

12. CSM Focşani 10 0 10 1:30 10