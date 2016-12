Duel fierbinte pentru un loc în sferturi

Duelul sud-american dintre Columbia şi Uruguay, programat sâmbătă seară, de la ora 23.00 (în direct la TVR 1), la Rio de Janeiro, se anunţă drept cel mai încins meci din faza optimilor de finală. Ambele combatante au avut o prestaţie excelentă la acest turneu final, chiar dacă uruguayenii au făcut un pas greşit chiar la debut. Câştigătoare a Grupei C într-o manieră entuziasmantă, Columbia pare să plece din postura de favorită, după ce a înregistrat succese pe linie, deşi în ultima partidă şi-a odihnit mai mulţi titulari. „Uruguay este un adversar dur, dar suntem încrezători şi ne dorim să avansăm în sferturi”, a anunţat selecţionerul Columbiei, argentinianul Jose Pekerman, care are multe semne de întrebare în privinţa formulei de start, după ce rezervele au făcut spectacol în duelul cu Japonia. În schimb, bucuria uruguayenilor a fost stricată de suspendarea drastică primită de Luis Suarez. Fără vedeta echipei, elevii lui Oscar Washington Tabarez mizează în ofensivă pe o răbufnire de orgoliu a lui Cavani, care nu a strălucit încă la acest turneu final. În plus, Uruguay mizează pe tradiţie, conducând detaşat în meciurile disputate de-a lungul timpului împotriva Columbiei.

Formaţiile probabile - Columbia (selecţioner Jose Pekerman): Ospina - Zuniga, Zapata, Yepes, Armero - Aguilar, C. Sanchez - Cuadrado, J. Rodriguez, Quintero - J. Martinez; Uruguay (selecţioner Oscar Washington Tabarez): Muslera - Caceres, Gimenez, Godin, A. Pereira - Gonzalez, Arevalo Rios, C. Rodriguez, Lodeiro - Cavani, Stuani. Partida va fi arbitrată la centru de olandezul Bjorn Kuipers.