Duel important pentru lider

Echipele momentului din fotbalului constănţean, Callatis Mangalia şi Viitorul Constanţa, se vor duela sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Neptun TV), în etapa a 22-a a Ligii a II-a, într-o partidă extrem de importantă pentru liderul Seriei 1. Aflată în prima jumătate a clasamentului, Callatis nu are pretenţii în lupta pentru promovare, dar şi-a propus să încheie sezonul cât mai sus în clasamentul seriei. Gazdele vor avea o misiune dificilă sâmbătă, lipsind patru jucători de bază: Doicaru, Răvoiu şi I. Florea - toţi suspendaţi şi Samson - accidentat. „Vom avea un meci foarte greu cu liderul, o echipă bună, cu jucători valoroşi şi foarte experimentaţi, aşa cum este Dică. Chiar dacă nu trece printr-o perioadă foarte bună, Viitorul este una dintre echipele puternice din Seria 1. Ne lipsesc câţiva jucători importanţi, dar cei care vor intra în teren trebuie să dea un randament bun. Vom apela şi la jucătorii împrumutaţi de la Viitorul, pentru că, în acest moment, ei sunt jucătorii noştri”, a spus antrenorul principal al Callatisului, Mugurel Cornăţeanu.

PUNCTE VITALE. Neînvinsă în retur, Viitorul Constanţa merge la Mangalia cu intenţia clară de a lua cele trei puncte şi a rămâne pe primul loc în clasamentul Seriei 1. „Cele trei puncte sunt vitale în lupta pentru promovare. De altfel, pentru noi, toate meciurile rămase din acest sezon sunt vitale, dar primul este întotdeauna cel mai important. Callatis a dovedit că este cea mai în formă echipă a începutului de retur şi vom avea parte de un meci dificil, mai ales că ne cunoaştem foarte bine. Cei trei jucători suspendaţi de la gazde sunt valoroşi şi experimentaţi, mai ales Doicaru, care are multe jocuri în prima ligă, dar sunt convins că cei care vor intra pe teren vor încerca să-şi facă datoria. Nu ştiu dacă vor evolua cei împrumutaţi de la Viitorul, dar, dacă se va întâmpla, vor dori să demonstreze că sunt jucători buni şi vor evolua cu o dorinţă în plus”, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. „Va fi un meci dificil, dar dacă vom pune în practică ceea ce am făcut la antrenamente, nu avem cum să nu câştigăm. Callatis are un început foarte bun de retur, dar vrem să învingem şi la finalul sezonului noi să fim cei care vom promova”, a adăugat atacantul liderului, Marius Jianu.

Echipele probabile - Callatis: V. Neagu - Cureteu, I. Posteucă, Damian, R. Miron - Bardu, Erdinci Cogali, Bolat, Cojenel - Sin, Hertu; Viitorul: Costea - V. Păcuraru, Larie, Puţanu - Al. Lazăr, Onicaş, N. Dică, V. Creţu - A. Chiţu, M. Jianu, Cârstocea.