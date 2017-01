Duel important pentru Săgeata

10:20:48 / 30 Aprilie 2014

Stadionul Farul

Stadionul Farul are licențiere de Liga 1 doar pentru primul an. Şi Viitorul şi Săgeata au beneficiat de primul an de joc în Liga 1 şi au putut să joace pe Farul. În anul doi nu se mai poate. Este motivul pentru care Viitorul a plecat la Chiajna, iar Săgeata pleacă la Mediaş. Constanța este singurul oraş mare care nu are nici echipă şi nici stadion de Liga 1, mai mult, nu are nici măcar un proiect...