Duel în stil italian

Sfertul de finală programat duminică seară, de la ora 21.45, pe stadionul Olimpic din Kiev, aduce faţă în faţă două formaţii cu un stil italian, Anglia şi Italia, care au surprins plăcut la actualul turneu final. Venite la EURO 2012 fără prea mari speranţe, cele două reprezentative nu au cunoscut încă înfrângerea, trecând fără probleme de faza grupelor. Ieşită de sub mâna italianului Fabio Capello, care a demisionat la finalul preliminariilor din cauza unui scandal intern, Anglia a păstrat gândirea tactică prudentă şi sub comanda lui Roy Hodgson. „Într-un fel, Anglia a devenit o echipă italiană. Faptul că englezii se apără mult mai bine şi joacă pe contraatac este meritul lui Capello şi a managerilor italieni din prima ligă engleză. Trebuie să avem mare grijă în apărare”, a avertizat fundaşul Leonardo Bonucci. Italienii se tem în special de Rooney, revenit cu gol după două etape de suspendare. „L-am analizat cu atenţie, dar nu este singurul pericol, pentru că Anglia are mulţi jucători de top. Ca să învingem, trebuie să jucăm fără greşeală”, a completat Bonucci. În schimb, englezii sunt cu ochii pe Mario Balotelli, colegul său de la Manchester City, portarul Joe Hart, mărturisind că se teme de duelul cu acesta. „Este un jucător mare. Eu îl cunosc bine, dar mai important este că şi Lescott, cel care îl va păzi, îl cunoaşte la fel de bine. Va fi ciudat, pentru că nu am mai jucat niciodată împotriva lui. O să fie şi interesant, şi distractiv, să văd cu ce va încerca să mă surprindă”, a explicat Hart. Ambele combatante au exersat şi loviturile de departajare, semn că este luată în calcul chiar şi o remiză fără goluri. „Mi-am făcut treaba şi ştiu cum bat italienii loviturile de departajare. Nu mi-e teamă. Mai mult, dacă va fi cazul, voi cere să execut şi eu de la punctul cu var”, a anunţat Hart.

Formaţiile probabile - Anglia (antrenor Roy Hodgson): Hart - Johnson, Terry, Lescott, A. Cole - Milner, Gerrard, Parker, A. Young - Rooney, Welbeck; Italia (antrenor Cesare Prandelli): Buffon - Abate, Barzagli, Bonucci, Balzaretti - Pirlo - Marchisio, Thiago Motta, De Rossi - Balotelli, Cassano. Arbitri: Pedro Proenca (centru) - Bertino Miranda, Ricardo Santos (asistenţi) - Manuel De Sousa, Duarte Gomes (asistenţi suplimentari) - toţi din Portugalia; Cuneyt Cakir (rezervă - Turcia).