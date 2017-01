Duel încins pentru puncte

Ieşiţi din zona retrogradării după succesul de la Tîrgu Jiu, elevii lui Constantin Gache încearcă să continue şirul victoriilor sîmbătă, cînd dau piept pe teren propriu cu Unirea Urziceni, de la ora 17.00, în etapa a 9-a a Ligii I. Fără Gerlem, suspendat, tehnicianul constănţean va folosi aceeaşi formulă de joc care i-a adus prima victorie în deplasare, Mala urmînd să fie titularizat în centrul apărării. “Încerc să nu schimb lucrurile care merg bine şi vreau să văd dacă apărarea va repeta jocul bun de la Tîrgu Jiu. Mala s-a achitat de sarcini, pentru că anticipează foarte bine jocul”, a explicat Gache, care nu se teme de întîlnirea cu Iulian Apostol, jucător pe care l-a exclus din lotul Farului în această vară. “Probabil că va dori să demonstreze că merita să rămînă la Constanţa, dar este normal ca orice jucător să dea totul pentru echipa sa”. În ciuda faptului că vor întîlni una din fruntaşele campionatului, oficialii constănţeni sînt optimişti înaintea partidei de sîmbătă. “Chiar dacă am fost eliminaţi prematur din Cupa României de o formaţie din liga a II-a, consider că jocul nostru este mult îmbunătăţit faţă de începutul campionatului. Din punctul meu de vedere, Farul are prima şansă în faţa Urziceniului. Am toată încrederea în jucători, iar un rezultat de egalitate nu m-ar mulţumi. Va fi greu, dar nu cred decît în varianta victoriei”, a declarat Ion Marin.

Formaţii probabile: FC Farul (antrenor Constantin Gache): G.Curcă - Farmache, Mala, Şchiopu, Maxim - Băcilă, Fl.Pătraşcu, Todoran, G.Mendy - Chigou, Guriţă; Unirea (antrenor Dan Petrescu): Stelea - L.Balint, Mehmedovic, Galamaz, Bordeanu - R.Pădureţu, Ricardo, I.Apostol, Mara - B.Stancu, Dănălache. Partida va fi arbitrată de Ionel Ivan (Brăila) la centru, ajutat la tuşe de Adrian Vidan (Bucureşti) şi Cătălin Savu (Galaţi).

Derby la Cluj

Derbyul etapei are loc în Ghencea, unde Steaua va primi vizita revelaţiei începutului de sezon, FC Vaslui, dar toţii ochii vor fi aţintiţi asupra întîlnirii de la Cluj. Liderul ierarhiei interne încearcă să-şi păstreze invincibilitatea din acest sezon, chiar dacă va evolua împotriva campioanei Dinamo Bucureşti. Meciurile etapei: sîmbătă: Gloria Buzău - UTA Arad (ora 17.00, Telesport), Poli Timişoara – Gloria Bistriţa (19.30, NaţionalTV), Steaua – FC Vaslui (ora 20.45, Antena1); duminică: Universitatea Craiova – Dacia Mioveni (ora 17.00, Telesport); Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj (ora 17.00, TVR1); Poli Iaşi – Pandurii Tg.Jiu (ora 17.00); CFR Cluj – Dinamo (ora 20.30, KanalD). Meciul Ceahlăul Piatra Neamţ – Rapid a fost amînat

Clasament

1. CFR Cluj 8 6 2 0 14- 6 20 (+8)

2. FC Vaslui 8 5 2 1 16- 8 17 (+5)

3. Unirea Urziceni 8 5 2 1 15- 8 17 (+5)

4. Rapid 8 4 4 0 13- 7 16 (+4)

5. Poli Timişoara 8 4 3 1 17-14 15 (+3)

6. Gloria Bistriţa 8 4 3 1 12-10 15 (+3)

7. Dinamo 7 4 1 2 13- 8 13 (+1)

8. Steaua 7 3 3 1 5- 3 12 (+3)

9. Pandurii Tg. Jiu 7 3 1 3 9- 7 10 (-2)

10. UTA 8 2 3 3 10-11 9 (-3)

11. Oţelul Galaţi 8 3 0 5 11-14 9 (-3)

12. Ceahlăul 8 3 0 5 9-12 9 (-3)

13. Poli Iaşi 8 2 1 5 10-14 7 (-5)

14. FC FARUL 7 2 1 4 4- 9 7 (-2)

15. Dacia Mioveni 8 1 3 4 8-12 6 (-6)

16. Gloria Buzău 8 1 2 5 3-14 5 (-7)

17. U. Cluj 8 0 3 5 10-15 3 (-9)

18. U. Craiova 8 1 0 7 6-13 3 (-9)