Duel interesant la Iași

Etapa a 9-a a Ligii 1 la fotbal programează în această seară, la Iași, duelul dintre echipa locală CSMS și vicecampioana ASA Tg. Mureș, meci în care antrenorul gazdelor, Nicolo Napoli, speră ca formaţia sa să obțină cele trei puncte puse în joc, după trei partide fără victorie. În cealaltă întâlnire de azi, CS U. Craiova vine la București cu gândul de a câștiga disputa din Ștefan cel Mare cu FC Voluntari.

Programul meciurilor - vineri: FC Voluntari - CS U. Craiova (ora 18.30), CSMS Iaşi - ASA Tg. Mureş (ora 21.00); sâmbătă: ACS Poli Timişoara - Concordia Chiajna (ora 18.30), Pandurii Tg. Jiu - Dinamo București (ora 21.00); duminică: Petrolul Ploieşti - Astra Giurgiu (ora 18.30), FC Steaua Bucureşti - FC Viitorul (ora 21.00); luni: CFR Cluj - FC Botoşani (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport.

Clasament: 1. Astra 17p (golaveraj: 18-13), 2. FC VIITORUL 16p (17-9), 3. Dinamo 16p (9-2), 4. ASA 13p (9-4), 5. FC Steaua 13p (8-5), 6. Pandurii 12p (8-8), 7. CSMS Iași 11p (6-10), 8. Concordia 8p (10-12), 9. CFR* 6p (10-8), 10. CS U. Craiova 6p (6-8), 11. FC Botoșani 6p (6-9), 12. ACS Poli 5p (4-12), 13. FC Voluntari 4p (5-12), 14. Petrolul* 1p (6-9). * - Echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.