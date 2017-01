Duel Municipal pentru şefia clasamentului

Sala Sporturilor din Constanţa găzduieşte sîmbătă, de la ora 17.00, reeditarea finalelor din sezonul trecut pentru campionat şi Cupa României. Campioana en titre şi deţinătoarea cupei, CVM Tomis, va primi vizita echipei VCM Piatra Neamţ, care şi în acest sezon se anunţă principala rivală a constănţenilor la cîştigarea celor două trofee interne. Faţă de campionatul trecut, formaţia antrenată de Dan Gavril nu a pierdut nici un jucător important şi s-a întărit cu universalul Alin Bobeanu (Dinamo Bucureşti) şi extrema Lucian Tofan (fost la Ştiinţa Bacău). „Întotdeauna a fost greu la meciurile cu echipa din Piatra Neamţ! Are consistenţă în joc şi m-a impresionat la meciul cu Dinamo, de săptămîna trecută. Cred că este mai puternică, mai competitivă decît în campionatul trecut, după ce s-a întărit cu Bobeanu. Anul trecut nu jucau aşa de mult cu universalul, astfel că ridicătorul lor are acum mai multe soluţii în atac”, a constatat antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco, după ce a studiat pe DVD înregistrarea partidei VCM Piatra Neamţ - Dinamo 3-0, din etapa trecută. „Va fi un meci dificil, pentru că ei vor veni la victorie, pentru a se revanşa după finalele din sezonul trecut. Nu au pierdut nici un joc pînă acum, la fel ca noi, şi cred că va fi o partidă foarte tare”, a declarat brazilianul Daivison Ferreira da Silva “Dede”. Revenit în vară la echipa constănţeană, după trei ani petrecuţi în Franţa, Laurenţiu Lică îşi aminteşte că nemţenii reprezentau de fiecare dată adversari de temut. „De trei ani nu am jucat împotriva echipei din Piatra Neamţ, dar îmi aduc aminte că de fiecare dată erau meciuri încinse. Trebuie să avem grijă cu ea, pentru că este o echipă care se bate pentru fiecare punct. Nu trebuie să scăpăm meciul de sub control, jucăm acasă şi trebuie să cîştigăm. Piatra este însă o echipă omogenă şi periculoasă. Întotdeauna a fost o plăcere să joci împotriva celor din Piatra Neamţ, pentru că… ştiu volei!”, a încheiat Lică. Derby-ul campionatului va fi arbitrat de Cornel Malaxia şi Niculae Stan.

Dinamo - Explorări Baia Mare, alt duel interesant

Etapa a şasea a Diviziei A1 la volei masculin mai programează un derby, Dinamo Bucureşti - Explorări Baia Mare. Pentru gazde, care vin după două înfrîngeri, cu echipele din Constanţa şi Piatra Neamţ, partida reprezintă ultima repetiţie înaintea meciului tur cu EA Patras (Grecia), programat miercuri, în Capitală, în turul al doilea al Cupei Challenge. Celelalte jocuri ale etapei: Unirea Dej - Torpi Tg. Mureş; U. Cluj - Constam Buzău; Rapid Bucureşti - Steaua Bucureşti; Ştiinţa Bacău - Remat Zalău.

Clasament

1. CVM TOMIS 6 6 0 18: 3 12

2. Explorări Baia Mare 6 5 1 16: 8 11

3. Constam Buzău 5 5 0 15: 3 10

4. VCM Piatra Neamţ 5 5 0 15: 3 10

5. Dinamo Bucureşti 5 3 2 11: 6 8

6. Steaua Bucureşti 5 2 3 7:11 7

7. Remat Zalău 5 1 4 7:12 6

8. U. Cluj 5 1 4 6:12 6

9. Rapid Bucureşti 5 1 4 4:12 6

10. Unirea Dej 5 1 4 5:14 6

11. Torpi Tg. Mureş 5 1 4 3:14 6

12. Ştiinţa Bacău 5 0 5 6:15 5