Duel pe nisipul fierbinte din Alanya

Sîmbătă şi duminică, de la ora 16.00, la Palm Beach Stadi din Alanya (Turcia), se va disputa dubla confruntare dintre reprezentativele de fotbal pe plajă ale Turciei şi României. Dacă în vară, la Mamaia, victoriile au fost împărţite, gazdele speră să învingă de data aceasta în ambele jocuri. Formaţia noastră este hotărîtă să încurce socotelile turcilor, în ciuda faptului că doi dintre componenţii lotului, Stanciu şi Micu, nu au mai putut ajunge la Alanya. „Cu toate că echipa este complet schimbată, am venit la Alanya să facem o figură frumoasă. Întîmpinăm greutăţi la relaţiile de joc, deoarece nu am avut timp să lucrăm la stabilirea acestora în noua formulă. Mă bazez pe elanul acestor jucători şi sper ca în viitorul apropiat să formăm o echipă competitivă, dar pentru a reuşi acest lucru, este nevoie de o pregătire permanentă, cu un lot de peste 20 de jucători”, a declarat Stere Dămăşaru, antrenorul principal al tricolorilor. „Fotbalul pe plajă este un lucru important. Consider că după această nouă confruntare dintre Turcia şi România ambele formaţii vor face un pas înainte în fotbalul pe plajă. Sper să asistăm la două partide spectaculoase”, a spus Uysal Vedat, noul antrenor principal al Turciei.

Loturile celor două echipe - Turcia: Ahmet şi Umit - portari, Servet, Emre, Tamer, Lutfi, Ayhan, Kerem, Fatih, Cihan, Adil şi Turgut. România: Lungu şi Nasture - portari, Morăraşu, Farcaş, Badea, Brătianu, Munteanu, Diaconu şi Carauleanu.

Croazieră pe Mediterana

După ce joi seară delegaţia română a fost invitată la un dineu pe plajă, la care turcii au servit preparate tradiţionale, vineri dimineaţă gazdele au oferit o croazieră pe Marea Mediterană la bordul vasului Arif Kaptan 1. Tricolorii au admirat şi Castelul Roşu al Cleopatrei, iar Badea, Diaconu, Munteanu şi Brătianu, cei mai curajoşi jucători, au devenit pentru scurt timp... piraţi, efectuînd o scurtă expediţie printr-un tunel, la finalul căreia şi-au demonstrat şi calităţile de săritori de la înălţime.