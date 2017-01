Duel pentru evitarea retrogradării la Mediaș

Etapa a 33-a din Liga 1 la fotbal, penultima a actualului sezon, programează azi două dispute extrem de interesante. La Mediaș, Gaz Metan și Concordia Chiajna se întâlnesc într-un meci cu implicații în lupta pentru evitarea retrogradării, în timp ce, la Ploiești, Petrolul și Dinamo București se vor afla față în față într-un duel al orgoliilor.

Programul partidelor - vineri: Gaz Metan Mediaş - Concordia Chiajna (ora 18.30; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1), Petrolul Ploieşti - Dinamo Bucureşti (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1); sâmbătă: Oţelul Galaţi - U. Cluj (ora 16.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1), FC Viitorul - FC Braşov (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), CFR Cluj - Rapid Bucureşti (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1); duminică: Ceahlăul Piatra Neamţ - CS U. Craiova (ora 16.00; Look TV și Digi Sport 1), Pandurii Tg. Jiu - CSMS Iaşi (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), Astra Giurgiu - ASA Tg. Mureş (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1), Steaua Bucureşti - FC Botoşani (ora 21.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1).

Clasament: 1. ASA 68p, 2. FC Steaua SA 67p, 3. Petrolul 52p, 4. Astra 51p, 5. CS U. Craiova 50p, 6. FC Botoşani 46p, 7. Dinamo 45p, 8. CSMS Iaşi 42p (golaveraj: 29-34), 9. FC Viitorul 42p (40-48), 10. Pandurii 39p, 11. Concordia 38p, 12. Gaz Metan 35p, 13. Rapid 33p, 14. U. Cluj 32p (26-39), 15. FC Brașov 32p (31-46), 16. CFR 30p - echipă penalizată cu 24 de puncte, 17. Oţelul 26p, 18. Ceahlăul 24p.

STEAUA A CÂȘTIGAT CUPA LIGII

FC Steaua SA Bucureşti a cucerit, miercuri seară, pe Arena Naţională din Bucureşti, primul trofeu al sezonului, Cupa Ligii-Adeplast, învingând în finală, cu scorul de 3-0 (G. Iancu 3-pen., Chipciu 54, Ţucudean 67), formaţia Pandurii Tg. Jiu. Echipa antrenată de Constantin Gâlcă speră acum să-şi treacă în palmares în finalul acestui sezon şi eventul, campionat - cupă.