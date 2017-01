Duel pentru şefie în Bucovina

Primele două clasate după trei runde în Liga Naţională masculină de handbal se vor afla faţă în faţă în această după-amiază, în etapa a patra. Bucovina Suceava (locul 2, 4 puncte, golaveraj: +12) şi HCM Constanţa (locul 1, 4 puncte, golaveraj: + 14) îşi vor disputa întîietatea în clasament, de la ora 17.00. După meciul de sîmbătă, de la Cluj, HCM s-a deplasat la Bistriţa, unde a pregătit jocul de azi de la Suceava. Delegaţia constănţeană a efectuat deplasarea la Suceava în cursul dimineţii de ieri, iar seara, în intervalul orar 19.00-20.00, a efectuat un antrenament în Sala LPS, cea care va găzdui partida de astăzi. “Meciul de mîine (n. r. - astăzi) este foarte important, îndeosebi pentru şefia clasamentului. Am studiat jocul Bucovinei şi am remarcat că formaţia lui Petru Ghervan se bazează pe o foarte bună pregătire fizică, toate cele 60 de minute susţinîndu-le la efort maxim. Trebuie să contracarăm jocul lor cu o repliere rapidă, pentru a putea duce mai apoi faza a doua şi contraatacul. Dacă vom reuşi aceste lucruri, atunci balanţa va înclina în favoarea noastră”, a declarat antrenorul HCM-ului, Eden Hairi. Formaţia constănţeană acuză probleme importante de efectiv înaintea jocului de la Suceava. Ambii portari sînt accidentaţi şi vor evolua incomplet refăcuţi. Gabriel Borodi are genunchiul umflat, iar Mihai Popescu, căruia i-a recidivat o problemă la ligamentele genunchiului, va evolua cu o atelă. În plus, Silviu Băiceanu are un început de discopatie lombară şi a părăsit deja cantonamentul. Băiceanu a plecat la Bucureşti, unde va efectua o radiografie şi un RMN pentru a i se prescrie tratamentul ce trebuie urmat. În aceste condiţii, a fost readus de urgenţă de la Constanţa pivotul ceh Petr Hejtmanek, care s-a alăturat lotului. Ca o consolare pentru Eden Hairi, va reveni în lotul de 14 Florin Nicolae, care a ratat partidele cu HC Odorhei şi U. Cluj din cauza unei probleme musculare. “ Ne dorim enorm de mult victoria, pentru a face uitat cît mai repede eşecul de la Cluj. Ştiu că lumea ne judecă acasă, pe bună dreptate, pentru că n-am mai reuşit la Cluj să evoluăm la nivelul primelor două etape. Sper să îndreptăm lucrurile la Suceava, unde ne propunem ambele puncte. Dacă vom fi susţinuţi şi de galerie, atunci vom evolua cu mai mult curaj”, a afirmat Hairi.

Partida Bucovina Suceava - HCM Constanţa va fi arbitrată de singura pereche românească prezentă la Jocurile Olimpice, Constantin Din / Sorin Dinu (ambii din Bucureşti). Printre meciurile conduse la Beijing de cei doi cavaleri ai fluierului s-a numărat şi finala pentru medaliile de bronz (Spania - Croaţia 35-29).