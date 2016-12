Duel spectaculos în cursa de canoe

Lacul Siutghiol din stațiunea Mamaia a găzduit, ieri, un eveniment de tradiție în mediul academico-sportiv, Regata Universităților din Constanța, competiție ajunsă la a IX-a ediție și organizată de Universitatea Maritimă din Constanța. Întrecerea a început cu primele dueluri din concursul de yachting clasa Ypton 22, unde s-a navigat pe un poligon triunghiular de minimum 3.000 m, în sistem de match race. La start s-au aliniat patru ambarcațiuni cu vele, trei reprezentând Universitatea Maritimă din Constanța și una din partea Universității „Ovidius“, dar lipsa vântului le-a dat mari bătăi de cap participanților. În cele din urmă, în finala probei au acces două echipaje de la gazde.

A fost prologul în așteptarea probei-regină a competiției, Canoe 10+1, în care s-a vâslit pe o distanţă de aproximativ 1.000 m, fiecare echipaj fiind alcătuit din 11 studenți. Cinci ambarcațiuni au venit la start, toate din partea Universității Maritime din Constanța, însă una dintre ele a abandonat pe parcurs. Spectacolul a fost garantat de echipajul format în totalitate din studenți nigerieni de la secția de Navigație-Engleză a UMC, care a pornit „ca din pușcă”. Finalul a fost palpitant, UMC 1 fiind aproape de o răsturnare spectaculoasă chiar pe ultimii metri. „A fost o cursă incitantă, dar și obositoare. Am plecat tare, am luat un avans considerabil și nimeni nu a putut să ne ajungă. Ne-am mai pregătit pentru o astfel de probă și în Nigeria, timp de mulți ani. Suntem studenți în anul II și am ales să venim în România pentru că educația în navigație este mult mai avansată aici”, a spus unul dintre campioni, Daniel Ogbuje.

Finalul a fost destinat probei de yachting, UMC 1, cu echipajul condus de skipperul Vlad George Șerbea, câștigând duelul cu UMC 2. „A fost o cursă bună, chiar dacă lipsa vântului a complicat situația la început. Mie mi s-a părut ușor, pentru că fac yachting de mic. Am mai vrut să particip la cursă în urmă cu doi ani, dar atunci s-au anulat probele din cauza furtunii”, a spus skipper-ul câștigătorilor. „A fost senzațional, pentru că am câștigat și la canoe, dar și la yachting. Ne-a bucurat prezența echipajului de la Universitatea „Ovidius“ și vrem să le mulțumim pentru participare. Din păcate, cei de la Academia Navală nu au putut să vină, dar încercăm să aducem în fiecare an cât mai mulți participanți”, a adăugat prof. dr. Alexandru Micu, de la UMC.