„Duelul” rockerilor liceeni din Constanţa

Şase trupe de rock din cadrul proiectului „Highschool Band” vor susţine recitaluri sâmbătă seară, în localul Legendary Pub din Constanţa, de la ora 21.00, intrarea fiind liberă. Evenimentul ce poartă numele „Highschool Band Legendary War” adună pe scenă formaţiile Punch Therpy, Overflow, Amnesia, Trupa 9, Hangover, Treişpe Cuvinte, alcătuite din tineri talentaţi, majoritatea fiind elevi ai liceelor constănţene. Juriul competiţiei va fi publicul, astfel că, în urma reacţiei celor prezenţi, membrii celei mai ovaţionate trupe vor primi premii de la bar şi oportunitatea de a cânta în deschiderea altor evenimente rock importante. Iniţiatorii proiectului Highschool Band intenţionează să organizeze, anul acesta, câte un „duel” de acest gen în fiecare lună, în diferite localuri din Constanţa.

PROIECT CU ŞI PENTRU VIITOR Sub deviza „Fiecare generaţie merită muzica ei”, proiectul „Highschool Band” a fost iniţiat de Grupul pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare şi a fost demarat la începutul lunii iunie 2011. Coordonator este muzicianul Mihai Ursu, alias Stuwie, sprijinit de percuţionistul Emil Tănase, profesorul de chitară Viorel Teodoroiu şi trainer-ul de voce Eugen Brudaru. „Highschool Band” îşi doreşte o altă abordare a modului în care muzica este percepută de generaţiile tinere. Proiectul nu constă în lungi şi elaborate cursuri de teorie şi tehnică instrumentală. Sunt abordate piese simple pe care tinerii le învaţă individual şi apoi le cântă împreună cu colegii de trupă, în cadrul repetiţiilor generale şi apoi în concerte. În momentul de faţă, în proiect activează peste 50 de liceeni cu aptitudini muzicale, aceştia fiind distribuiţi în zece trupe, care au repetiţii generale de două ori pe săptămână. Unii dintre tinerii implicaţi au deja o activitate competiţională muzicală, câştigând diverse premii la concursurile de specialitate, activitatea din acest proiect sporindu-le gradul de pregătire şi, implicit, interesul pentru muzică.

„Evenimentul-fanion” al proiectului Highschool Band este festivalul-concurs Highschool Fest, care s-a desfăşurat în trei ediţii din 2011 şi până în prezent. Ultima ediţie a avut loc în aprilie 2012, în club Doors din Constanţa, când au concurat opt trupe din cadrul proiectului, locul întâi fiind adjudecat de membrii trupei The Take Off.