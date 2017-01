Duelul codașelor în Liga 1 la fotbal

Marţi seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), este programată prima partidă din cadrul etapei a 4-a din play-out-ul Ligii 1 la fotbal: ACS Poli Timișoara - Petrolul Ploiești. Ajunse pe ultimele două poziții în clasament, cele două formații se întâlnesc într-un duel al codașelor, partida fiind mai importantă pentru timișoreni, care mai au șanse în lupta pentru evitarea retrogradării.

Clasament play-out: 1. CS U. Craiova 22p (4-1), 2. CSMS Iaşi 22p (2-4), 3. CFR 19p (4-2), 4. FC Botoşani 17p (2-4), 5. Concordia 16p (4-0), 6. FC Voluntari 16p (2-4), 7. ACS Poli 15p (2-3), 8. Petrolul 5p (1-3). Echipele clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar formația de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

Programul celorlalte partide din play-out - miercuri, ora 16.00; FC Voluntari - CFR Cluj; ora 18.30: Concordia Chiajna - CSMS Iași; joi, ora 16.00: CS U. Craiova - FC Botoșani.

Iată și programul meciurilor din etapa a 4-a din play-off - miercuri, ora 21.00; Pandurii Tg. Jiu - FC Steaua București; joi, ora 20.30: ASA Tg. Mureș - FC VIITORUL; vineri, ora 20.30: Dinamo București - Astra Giurgiu.

Clasament play-off: 1. Astra 32p (golaveraj: 3-2), 2. FC Steaua 29p (6-2), 3. Pandurii 29p (4-2), 4. Dinamo 27p (2-2), 5. FC Viitorul 24p (2-6), 6. ASA 20p (0-3). Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce formațiile de pe locurile 3 și 4, plus câștigătoarea Cupei României, vor merge în UEFA Europa League.

Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.